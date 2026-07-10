Conductor Ebrio Choca Contra Muro de Contención en Torreón

La madrugada de este viernes 10 de julio se presentó un accidente en la carretera La Nogalera, donde un conductor perdió el control y se impactó contra un muro de contención en Torreón.

El accidente se registró a las 3:15 horas sobre el bulevar Independencia, en su cruce con Nudo Mixteco. De acuerdo con el reporte oficial, la falta de precaución y el alcohol al conducir, provocó el accidente.

Al arribar al lugar, peritos de tránsito confirmaron que el conductor presentaba aliento alcohólico, resultó policontundido y con laceraciones moderadas en nariz y frente, producto del golpe contra el volante.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Pierde el Control y Choca Contra Muro en Bulevar Independencia en Torreón

Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital privado para su valoración médica. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar las responsabilidades.

Tránsito refueza operativo antialcohol en distintos puntos de Piedras Negras

Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes viales, elementos de Tránsito y Vialidad implementarán durante este el operativo en distintos puntos de la ciudad de Piedras Negras.

Las acciones se llevaron a cabo durante la noche y la madrugada, horarios en los que se registra una mayor circulación de conductores que consumen bebidas alcohólicas.

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Las autoridades exhortaron a la población a no combinar el alcohol con el volante, y en caso de ingerir bebidas embriagantes, designar a un conductor o utilizar un servicio de transporte para regresar a casa de manera segura.

Con este operativo, Tránsito y Vialidad busca prevenir percances, proteger la integridad de los automovilistas y peatones, así como fomentar una cultura de responsabilidad al conducir.