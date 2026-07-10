Conductor Ebrio Choca Contra Muro de Contención en Torreón
Un conductor en estado de ebriedad chocó contra un muro de contención sobre el bulevar Independencia en Torreón.
Foto: N+
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Impactante accidente en Torreón: conductor ebrio choca contra muro en el bulevar Independencia. Fue trasladado al hospital. Descubre más sobre este suceso.
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PorRedacción N+
La madrugada de este viernes 10 de julio se presentó un accidente en la carreteraLaNogalera, donde un conductor perdió el control y se impactó contra un muro de contención en Torreón.
El accidente se registró a las 3:15 horas sobre el bulevarIndependencia, en su cruce con NudoMixteco. De acuerdo con el reporte oficial, la falta de precaución y el alcohol al conducir, provocó el accidente.
Al arribar al lugar, peritos de tránsito confirmaron que el conductor presentaba aliento alcohólico, resultó policontundido y con laceraciones moderadas en nariz y frente, producto del golpe contra el volante.
Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital privado para su valoración médica. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar las responsabilidades.
Tránsito refueza operativo antialcohol en distintos puntos de Piedras Negras
Con el objetivo de reducir el riesgo de accidentesviales, elementos de Tránsito y Vialidad implementarán durante este el operativo en distintos puntos de la ciudad de PiedrasNegras.
Las acciones se llevaron a cabo durante la noche y la madrugada, horarios en los que se registra una mayorcirculacióndeconductoresqueconsumenbebidasalcohólicas.
Las autoridades exhortaron a la población a no combinar el alcohol con el volante, y en caso de ingerir bebidasembriagantes, designar a un conductor o utilizar un servicio de transporte para regresar a casa de manera segura.
Con este operativo, Tránsito y Vialidad busca prevenir percances, proteger la integridad de los automovilistas y peatones, así como fomentar una cultura de responsabilidad al conducir.