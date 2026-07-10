Conductor Ebrio Choca Contra Muro de Contención en Torreón

Un conductor en estado de ebriedad chocó contra un muro de contención sobre el bulevar Independencia en Torreón.

Conductor Ebrio Choca Contra Muro de Contención en TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: conductor ebrio choca contra muro en el bulevar Independencia. Fue trasladado al hospital. Descubre más sobre este suceso.

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Accidente en Torreón: Conductor Ebrio Choca en Bulevar