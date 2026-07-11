Realizan Cateo en la Colonia Chulavista por Homicidio de Motociclista al Sur de Chihuahua

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, realizó un operativo y ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Jade y Esmeralda, en la colonia Chulavista, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la diligencia está relacionada con el homicidio de un motociclista ocurrido el pasado lunes, quien fue asesinado tras recibir al menos cinco disparos de arma de fuego.

Las autoridades señalaron que la víctima presuntamente fue interceptada por varios sujetos que viajaban a bordo de un vehículo en color rojo, desde donde se habría perpetrado el ataque.

El inmueble permaneció resguardado por elementos estatales y municipales mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las diligencias correspondientes para la búsqueda y aseguramiento de indicios.

Cateo también forma parte de investigaciones por otros hechos violentos

La Fiscalía General del Estado informó que el operativo no se limita únicamente al homicidio del motociclista, sino que también forma parte de las investigaciones por diversos hechos de violencia e inseguridad registrados recientemente en la zona sur de la capital.

La dependencia indicó que las indagatorias continúan para identificar a los probables responsables y fortalecer las carpetas de investigación relacionadas con estos casos.

Asimismo, no se descarta la realización de nuevos cateos y operativos en los próximos días, así como posibles detenciones conforme avancen las investigaciones.