Realizan Cateo en la Colonia Chulavista por Homicidio de Motociclista al Sur de Chihuahua

La Fiscalía de Chihuahua ejecutó un cateo en la colonia Chulavista como parte de las investigaciones por el homicidio de un motociclista.

Cateo en la Col. ChulavistaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cateo en Chulavista: Fiscalía investiga homicidio de motociclista tras recibir cinco disparos. Autoridades buscan responsables y no descartan más operativos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+