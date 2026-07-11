Adulto Mayor Pierde la Vida tras un Ataque de Abejas en Matamoros; Esto Sabemos

Un adulto mayor perdió la vida la tarde de este sábado luego de ser atacado por un enjambre de abejas en la calle Brecha Bugambilias, en el municipio de Matamoros, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

¿Qué ocurrió en el lugar?

De acuerdo con información preliminar, vecinos solicitaron el apoyo de paramédicos tras percatarse de que el hombre había sido picado por las abejas. Sin embargo, al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Ante el riesgo de un nuevo ataque, las autoridades acordonaron la zona, ya que las abejas se encontraban dentro de una llanta y permanecían alteradas, representando un peligro para los habitantes del sector.

Paramédicos permanecieron en el lugar en espera del arribo de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), encargado de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades serán las responsables de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.