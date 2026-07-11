Adulto Mayor Pierde la Vida tras un Ataque de Abejas en Matamoros; Esto Sabemos

Un adulto mayor perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de abejas en la calle Brecha Bugambilias, en Matamoros.

Fatal Ataque de Abejas Cobra la Vida de un Hombre en MatamorosFoto: N+

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Un enjambre de abejas cobra la vida de un adulto mayor en Matamoros. Zona acordonada por riesgo de nuevos ataques. Descubre los detalles.

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