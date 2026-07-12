Sube a 4 Mil 490 la Cifra de Muertos por los Terremotos en Venezuela

El saldo por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 4 mil 490 personas fallecidas, luego de que las autoridades confirmaran este domingo otras 157 muertes relacionadas con la emergencia.

La cifra oficial de heridos se mantiene en 16 mil 740, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños en las zonas afectadas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 120 mil 794 familias han recibido algún tipo de apoyo tras los sismos. Además, señaló que 19 mil 583 personas permanecen alojadas en 108 campamentos temporales, instalados principalmente en escuelas de Caracas y de los estados de Miranda y La Guaira, este último considerado el más afectado por el desastre.

El número de refugios aumentó respecto al sábado, cuando se contabilizaban 94, lo que refleja la necesidad de ampliar la capacidad de atención para los damnificados.

Las autoridades también reportaron la distribución de 9 mil 995 toneladas de alimentos y 18.5 millones de litros de agua entre la población afectada. A estas tareas se han sumado 30 mil 535 voluntarios, junto con 31 mil 837 funcionarios de distintas dependencias desplegados en las labores de emergencia.

Desde el primer sismo se han registrado mil 222 réplicas, lo que mantiene la preocupación entre la población y dificulta las tareas de rescate e inspección.

Hasta ahora, cerca de 18 mil personas perdieron sus viviendas, aunque las autoridades estiman que esa cifra aumentará conforme concluyan las revisiones de inmuebles con daños estructurales.

El Gobierno inició un censo biométrico para determinar cuántas viviendas deberán construirse para los damnificados y calcula que serán necesarias alrededor de 25 mil. Además, anunció que la próxima semana comenzará la entrega de las primeras 200 casas para las familias afectadas.