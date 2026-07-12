Sube a 4 Mil 490 la Cifra de Muertos por los Terremotos en Venezuela

Las autoridades reportan más de 16 mil heridos y miles de familias afectadas por los sismos registrados el 24 de junio.

Sube a 4 Mil 490 la Cifra de Muertos por los Terremotos en Venezuela. Foto: AFPSube a 4 Mil 490 la Cifra de Muertos por los Terremotos en Venezuela. Foto: AFP

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Devastador: los terremotos en Venezuela dejan 4,490 fallecidos. 19,583 personas en refugios temporales. Infórmate sobre las medidas de emergencia y el apoyo a los afectados.

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