"Nos Debíamos Esto": Anahí y Alfonso Herrera se Reencuentran a Casi 20 Años de RBD

La nostalgia por RBD volvió a apoderarse de internet luego de que Anahí y Alfonso Herrera reaparecieran juntos en un nuevo proyecto, marcando uno de los reencuentros más esperados por los fans de la exitosa agrupación y la telenovela Rebelde.

Los actores, recordados por interpretar a Mía Colucci y Miguel Arango, protagonizan el primer episodio de Encuentros Sin Fronteras, una serie de entrevistas encabezada por Poncho Herrera y producida en colaboración con ESPN y Disney+, donde ambos volvieron a compartir pantalla después de años de distanciamiento profesional.

El adelanto del episodio rápidamente se volvió viral en redes sociales gracias a una frase que emocionó a los seguidores de RBD: “Nos debíamos esto”, dijo Anahí durante la conversación, dejando claro que el encuentro tenía un significado especial para ambos.

La reunión ha causado revuelo debido a que Alfonso Herrera fue el único integrante original de RBD que no participó en la gira de reencuentro de 2023, por lo que volver a verlo junto a Anahí despertó rumores y expectativas entre los fans sobre una posible reconciliación total dentro del grupo.

Aunque el proyecto no está relacionado con la música, sí representa un momento simbólico para quienes siguieron la historia de Mía y Miguel desde 2004. En los avances compartidos, ambos recuerdan momentos complicados de su etapa en Rebelde e incluso hablan de las tensiones que existieron entre ellos durante los años de mayor fama de RBD.

De acuerdo con los primeros detalles revelados, Encuentros Sin Fronteras se estrenará el próximo 8 de junio de 2026 en Disney+, dentro de la oferta deportiva de ESPN. El programa mezclará entrevistas con figuras del entretenimiento y del futbol rumbo al Mundial de 2026.