"Nos Debíamos Esto": Anahí y Alfonso Herrera se Reencuentran a Casi 20 Años de RBD

Anahí y Alfonso Herrera emocionaron a los fans de RBD con su esperado reencuentro a casi 20 años del fenómeno juvenil.

anahi-alfonso-herrera-reencuentro-rbd-20-anos-rebelde-disney-plusFoto: Twitter Anahi

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La nostalgia de RBD revive con el reencuentro de Anahí y Alfonso Herrera en un nuevo proyecto. ¿Será este el inicio de una reconciliación total del grupo?

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