Justin Trudeau y Katy Perry: Así Afronta Sophie Grégoire la Atención Mediática del Romance

Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau, habló abiertamente de cómo afronta la atención mediática que el romance de Justin Trudeau y Katy Perry ha recibido desde mediados de este 2024, cuando comenzaron los rumores de que la pareja tenía un romance.

Justin Trudeau y Katy Perry habrían confirmado su relación el 25 de octubre pasado, cuando la pareja fue vista en París, Francia, celebrando el cumpleaños de la intérprete. Esto luego de que Trudeau acompañó a Perry en un cena, a dar un paso y en el concierto que ofreció en el Bell Centre de Montreal, en donde él interpretó sus canciones. También fueron sorprendidos por los paparazzi besándose sobre un yate, en la costa de California.

Así afronta Sophie Grégoire el romance de Justin Trudeau y Katy Perry

En una conversación con Arlene Dickinson, la exesposa de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, respondió a las dudas de la presentadora, quien se mostró interesada en saber no solo cómo se cría a una familia en la política, sino en cómo lidia con las presiones que conlleva la vida pública. Después de hablar sobre la vida familiar que ha logrado sobrellevar con el exprimer ministro de Canadá, fue cuestionada sobre cómo afronta la atención mediática que se le ha dado al romance de su exesposo.

Después de mencionar que se necesita a dos individuos para conformar a una pareja y que los canadienses son personas "muy abiertos de mente", explicó que ella y Trudeau tomaron una decisión consciente y conjunta de que su familia era su mayor creación e iban a cuidarla juntos, "sin importar si estamos en caminos diferentes en la vida".

Sobre la exposición pública, la presentadora señaló: "No sé cómo te mantienes tan tranquila"; a lo que Sophie Grégoire respondió: Ya sabes, somos seres humanos y las cosas nos afectan. ¿Cómo reaccionas a las cosas es tu decisión. Así que elijo intentar escuchar la música, en lugar del ruido".

La exesposa de Justin Trudeau señaló que su principal herramienta es "pensar en la mujer en la que quiero convertirme a través de esto". Sophie Grégoire detalló que es muy sensible y que así como se permite sentir y estar enojada o triste, también ha elegido no permanecer en modo reactivo, pues en algún momento puede sufrir las consecuencias de cómo se dispararía el nivel de estrés por las nubes y se entrará a un círculo vicioso. Señaló la importancia del autocuidado: "criarnos a nosotros mismos". Agregó:

A mis 50 años también estoy aprendiendo que la gente afrontará la vida como esté en su interior. En el trabajo, en el ocio, en el amor, en lo que sea, en la amistad, pero entonces es tu decisión verlo y preguntarte: ¿Cómo voy a dejar que eso afecte a mi felicidad? Y eso no significa que seas perfecto. No significa que no sientas todas esas emociones intensas, pero al final del día, cuando te acuestas, ¿qué hice en este caso para cuidarme?

Katy Perry y Justin Trudeau: el amor acaba, el amor inicia

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en la after-party de los Globos de Oro de 2016. La pareja comprometió en febrero de 2019; un año después nació Daisy Dove Bloom, el 26 de agosto de 2020. A principios de julio de 2025, confirmaron el fin de su relación, a través de un comunicado conjunto. Aunque su relación romántica terminó, ambos se comprometieron con seguir siendo una familia para su hija, Daisy, a quien ofrecerán una crianza compartida.

Justin Trudeau, por su parte, se casó con Sophie Grégoire en 2005, después de haber comenzado una relación romántica a principios de la década de 2000. La pareja tuvo tres hijos: Xavier James (18 años), Ella-Grace (16 años) y Hadrien (11 años). Trudeau y Grégoire anunciaron su separación en agosto de 2023, tras "muchas conversaciones significativas y difíciles", y después de 18 años de matrimonio.

