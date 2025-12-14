¿Cuáles Son los Síntomas de la Nueva Influenza A H3N2 y Cuánto Dura en Adultos?

En México se confirmó el primer caso de Influenza A H3N2 subclado K en una persona, confirmó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Y si bien el paciente respondió bien al tratamiento ambulatorio y se encuentra recuperado, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente para detectar algún otro caso.

La Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud emitieron una alerta epidemiológica por la circulación del virus de la Influenza A H2N3 subclado K que aumenta en Europa y varios países del Este de Asia.

Ahí advirtió que en la Región de las Américas, específicamente en la subregión de América del Norte se observó un incremento sostenido, debido a la influenza de tipo A. Por lo que te damos a conocer qué países tienen casos de la también llamada Súper Gripe.

Video: Primer Caso de Influenza A H3N2 en México; Esto Se Sabe de Variante

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la influenza A H3N2?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la influenza A H2N3 presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año y su manejo es clínico.

En tanto que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara detalló que es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus de la influenza, cuyos síntomas son los siguientes:

Fiebre mayor a 39°

Dolor en articulaciones

Tos frecuente e intensa

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Malestar general

Congestionamiento nasal

Estornudos

Dolor muscular

¿Cuánto dura la influenza A H2N3 en adultos?

Hasta ahora las instituciones de salud no han informado sobre el tiempo que dura la enfermedad en el cuerpo de una persona.

Video: Influenza H3N2: Secretaría de Salud Revela Cuántos Casos Hay en México

¿Qué hacer para prevenir contagios de influenza A H2N3?

La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que la mejor medida de prevención contra casos de esta variante de influenza es la vacunación, y explicó que éstas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos.

Además, recomendó que en caso de sospechar de síntomas de influenza es imperativo atenderse de forma temprana, si es necesario recibir tratamiento antiviral estándar, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.

Mientras que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara añadió:

No saludar de beso ni de mano

Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Lavarse las manos frecuentemente

No automedicarse

