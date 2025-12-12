Vacunas COVID-19 Podrían Tener un Recuadro Negro: ¿Qué Significa Esta Advertencia?

Autoridades de Estados Unidos informaron que tienen la intención de incluir un “recuadro negro”, como advertencia en las vacunas contra COVID-19; aquí te explicamos qué significa esta alerta.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud estadounidense y escéptico de las vacunas, cambió la política del Gobierno sobre las vacunas COVID-19, limitando el acceso a las personas mayores de 65 años de edad, así como a aquellas con enfermedades subyacentes.

¿Qué significa el recuadro negro en las vacunas COVID-19?

De acuerdo con CNN, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) pretende incluir un "recuadro negro" como advertencia en las vacunas contra COVID-19.

Pero qué significa el "recuadro negro", de acuerdo con los reportes, se trata de la advertencia más grave, que pone de relieve riesgos importantes como efectos secundarios relevantes y restricciones.

En noviembre de 2025, Vinay Prasad, jefe médico y científico de la FDA y director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la agencia, informó a su personal que las vacunas COVID-19 probablemente contribuyeron a la muerte de al menos 10 niños, por inflamación del corazón.

Cabe mencionar que Vinay Prasad es quien está dirigiendo el plan de la FDA para poner dicho recuadro negro en las vacunas COVID-19.

La FDA investiga los fallecimientos posiblemente relacionados con las vacunas COVID-19 en múltiples grupos de edad, como parte de una revisión de seguridad.

En tanto, no se tiene la fecha precisa en que Estados Unidos implementará el "recuadro negro" en las vacunas COVID-19, según CNN y por el momento, tampoco se sabe si la advertencia es solo a las vacunas de ARNm o a todas las vacunas COVID, y si se aplicarían a todos los grupos de edad.

Las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna utilizan la tecnología del ARN mensajero, mientras que la vacuna de Novavax se basa en proteínas.

