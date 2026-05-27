Sheinbaum Revela Qué Pasó con los Otros 2 Agentes de la CIA que Estaban en Chihuahua

La presidenta Sheinbaum explica qué pasó con dos de los cuatro agentes de la CIA, en Chihuahua

Claudia Sheinbuam en la conferencia mañaneraFoto: EFE

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¿Qué pasó con los agentes de la CIA en Chihuahua? Sheinbaum explica que dos murieron y dos se retiraron del país.

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