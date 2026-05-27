Sheinbaum Revela Qué Pasó con los Otros 2 Agentes de la CIA que Estaban en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló qué pasó con dos de los cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), que participaron en un operativo, en Chihuahua.

En contexto: En abril de 2026, cuatro agentes de la CIA habrían participado en el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

En dicho operativo, cuatro personas murieron, entre ellas, dos agentes de la CIA.

La presencia de los agentes de la CIA no habría sido informada al Gobierno de México, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en medio de peticiones de juicio político.

Este miércoles, Maru Campos se presentó ante la FGR, en la Ciudad de México.

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¿Qué dijo Sheinbaum hoy sobre los agentes de la CIA?

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de mayo de 2026, la mandataria señaló que, a través de una nota, se pidió a la embajada de Estados Unidos en México que los agentes se retiraran del país.

Sheinbaum Pardo señaló que eran cuatro agentes de la CIA, en Chihuahua: "Dos que lamentablemente fallecieron, en el país, y dos que pedimos que, como no tenían acreditación, pudieran dejar el país y dejaron el país”.

Apuntó que los agentes de la CIA entraron a México “con pasaportes legales, diplomático, como turista”, sin embargo, el Gobierno de México pidió que se retiraran del país por las labores de inteligencia que habrían realizado.

Explicó que "si vienen hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo, para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad, se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia”.

Agregó que mediante diálogo, entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la embajada de Estados Unidos, se decidió que los agentes de la CIA se retiraran de nuestro país.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy