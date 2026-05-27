¿Tembló Hoy en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo

Este miércoles, han ocurrido varios sismos en México, desde primera hora; en N+, te informamos las últimas noticias sobre la magnitud y epicentro del temblor hoy, 27 de mayo de 2026, según los reportes oficiales del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del martes, 26 de mayo de 2026, van 1,217 réplicas del sismo de magnitud 5.6, ocurrido en Pinotepa Nacional, Oaxaca, el lunes, 4 de mayo, la más grande de magnitud 4.1.

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Epicentro y magnitud del temblor de hoy

El Servicio Sismológico Nacional ha reportado varios varios temblores hoy; a continuación, te decimos dónde fue el epicentro y cuál es la magnitud de los sismos:

03:34 horas: Sismo magnitud 4.1, con epicentro en La Paz, Baja California.

03:48 horas: Sismo en Pijijiapan, Chiapas, de magnitud 4.1.

04:04 horas: Otro temblor en Pijijiapan, Chipas, también de magnitud 4.1.

04:34 horas: Sismo sacude San Pedro Pochutla, Oaxaca, de magnitud 4.6.

07:31 horas: Un temblor más en Pijijiapan, Chiapas, de magnitud 4.2.

09:33 horas: Temblor de magnitud 4.0, con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Además, han ocurrido varios microsismos de magnitud menor a 4.0 en Oaxaca. Guerrero, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Colima y Veracruz.