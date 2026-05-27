¿Tembló Hoy en México? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo

Entérate aquí dónde fue el epicentro y cuál es la magnitud del sismo que sacudió México hoy

Evacuación por sismo en MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismos en México hoy: Descubre el epicentro y magnitud de los temblores. Sigue las últimas noticias en N+.

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