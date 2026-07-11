Sheinbaum en Durango: "Aunque No Seamos del Mismo Partido, Nos Coordinamos Bien"

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación con el gobierno de Durango pese a las diferencias partidistas, durante un acto en Gómez Palacio

Sheinbaum PardoSheinbaum Pardo, durante el acto del Programa de Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio, Durango, el 11 de julio. Foto: Cepropie

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