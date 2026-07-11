Lluvias en CDMX Hoy 11 de Julio de 2026 EN VIVO: Encharcamientos y Alternativas Viales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene activas, la tarde de este sábado, tres alertas simultáneas para la Ciudad de México: Alerta Amarilla por lluvia en 13 alcaldías, Alerta Amarilla por vientos fuertes en nueve demarcaciones y una escalada a Alerta Naranja por lluvia intensa en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Disminuye la intensidad de la lluvia, pero persisten encharcamientos

La SGIRPC reportó una disminución en la intensidad de las lluvias hacia la noche, aunque señaló que se mantienen precipitaciones ligeras con chubascos sobre el centro, sur y poniente de la ciudad, así como una zona de lluvia fuerte sobre Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

Alternativas viales

José María Velazco #90, colonia San José Insurgentes: servicios de emergencia laboran por un árbol caído; la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su área de Operación Vial, sugiere como alternativa Avenida Insurgentes y Barranca del Muerto.

Tizimín a la altura de Sacalum, colonia Lomas de Padierna: corte a la circulación por encharcamiento; la alternativa vial sugerida es Acanceh y avenida Chicoasén.

Por separado, la misma dependencia pidió considerar una posible afectación vehicular en inmediaciones del Teatro Metropólitan, en la alcaldía Cuauhtémoc, por un evento musical programado a las 21:00 horas; esta afectación no está relacionada con las lluvias.

Rutas alternativas según Google Maps

Independientemente de los reportes de las autoridades, una consulta en Google Maps ubica rutas alternas para las zonas con mayor afectación pluvial reportada esta tarde:

En la zona de Iztacalco, alrededor de Circuito Interior y Canal de Tezontle, Google Maps señala como alternativa circular por Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso) y avenida Javier Rojo Gómez para evitar los cruces inundados cercanos a la calle Lister.

En Tlalpan, para librar los puntos de Anillo Periférico y Línea Uno, y Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana, Google Maps sugiere circular por avenida Insurgentes Sur o Viaducto Tlalpan como vías de largo itinerario, con desvío hacia avenida San Fernando. Para el cruce de Tecoh y Homún, en el Pedregal de San Nicolás, la alternativa que ubica el mapa es la calle Chicoasén o la Carretera Picacho Ajusco.

En Álvaro Obregón, para evitar la zona de avenida Las Flores #485, Google Maps propone como alternas calzada de los Leones, avenida Revolución o calzada de las Águilas.

En Tláhuac, para rodear los cruces de Elixir de Amor y Mucio Clementi, y Don Giovani y Gregorio Allegri, Google Maps sugiere avenida Guillermo Prieto o avenida La Turba.

En Xochimilco, para evitar la zona comercial de Santa Cruz Xochitepec y el cruce de la calle Violeta con Circunvalación, Google Maps ubica como vías alternas la prolongación de División del Norte, la avenida México-Xochimilco o la carretera Nueva Xochimilco-Topilejo.

Actividad eléctrica y nuevo corte de radar

La SGIRPC detectó actividad eléctrica a las 18:20 horas en Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, y recomendó suspender actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni estructuras de metal, y evitar bañarse o lavar trastes durante la tormenta.

Un nuevo corte de radar, emitido a las 18:35 horas, reportó lluvia de intensidad moderada a fuerte con posible caída de granizo en Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa y Magdalena Contreras, además de lluvia moderada en Milpa Alta y Tlalpan; el resto de la ciudad se mantiene con lluvia débil y chubascos ocasionales. La dependencia pronosticó que las precipitaciones persistirán durante la noche y pidió consultar tanto la Alerta Naranja como la Alerta Amarilla vigentes.

La SGIRPC resumió así el panorama de la tarde:

"Las lluvias que se registran esta tarde en la Ciudad de México pueden causar afectaciones. Coordinamos esfuerzos para atender cualquier eventualidad."

Trabajos de las brigadas en campo

Tlalpan: Encharcamientos atendidos en Picacho Ajusco y Periférico, en Anillo Periférico a la altura de Línea Uno, en la calle Tecoh y en Calzada de Tlalpan y Hermenegildo Galeana.

Coyoacán: Bomberos de la Ciudad de México retiraron un árbol de 25 metros desprendido de raíz en la colonia Ciudad Jardín.

Cuauhtémoc: Bomberos retiró un árbol de 6 metros en la colonia Asturias.

Álvaro Obregón: Bomberos retiró un árbol de 25 metros en la colonia Jardines del Pedregal.

Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco: SEGIAGUA atendió encharcamientos adicionales reportados minutos antes en cada demarcación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de su área de Operación Vial, pidió extremar precauciones al conducir por las zonas donde se realizaron los desazolves.

Afectaciones en Xochimilco

La lluvia ya comienza a generar afectaciones en Xochimilco. Habitantes de San Andrés Ahuayucan reportaron la acumulación de agua en el cruce de las calles Allende y Vicente Guerrero, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades para atender la situación y evitar mayores complicaciones.

La alcaldía Xochimilco reportó trabajos de atención a las afectaciones por lluvia en distintos puntos de la demarcación: limpieza de la curva de Caltongo para mantener libre el flujo del agua, atención de un encharcamiento en la calle Violeta esquina Circunvalación, y retiro de rejillas y tapas de brocales en la calle Allende, en San Andrés Ahuayucan, para agilizar el desalojo del agua.

Agua de lluvia provoca encharcamientos en colonia Pedregal

Reporte de afectaciones por lluvia en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, antes de llegar a la maderería, donde se registran complicaciones a la circulación debido a las condiciones provocadas por las precipitaciones.

Alternativa vial: Para tránsito local utilizar las calles Rey Hueman o Rey Tepalcaltzin si se busca atravesar la zona de manera interna, ya que corren en la misma orientación que Iztaccíhuatl.

Captan nube estante

La impresionante "nube estante" dejó a su paso una intensa cortina de lluvia. Desde la alcaldía Tlalpan se registró en video el rápido avance del fenómeno sobre la Ciudad de México.

Cronología de las alertas:

16:00 horas: SGIRPC amplía la alerta amarilla por lluvia a 13 alcaldías, vigente de 16:05 a 22:00 horas, con precipitación de 15 a 29 milímetros.

17:45 horas: Se activa una alerta amarilla por vientos fuertes de 50 a 59 km/h, para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, vigente de 17:45 a 20:00 horas.

18:00 horas: SGIRPC escala a alerta naranja por lluvia en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, con precipitación de 30 a 49 milímetros y posible caída de granizo, vigente de 18:00 a 22:00 horas.

La brigada de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Agua (SEGIAGUA) atendió un reporte de encharcamiento en Interior Lateral y Lister, colonia El Mosco, en la alcaldía Iztacalco.

La dependencia detalló, sobre la Alerta Amarilla por viento, lo siguiente:

"Se activa Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del sábado 11/07/2026 en las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco".

Lo que dice el reporte meteorológico de las 17:00 horas

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por SGIRPC a las 17:00 horas, con un registro de 21 grados centígrados en la alcaldía Venustiano Carranza:

"Esta tarde se mantendrá cálida, con cielo mayormente nublado. Todavía pueden presentarse chubascos, lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas cercanas a 50 km/h."

Peligros y recomendaciones según cada alerta

Alerta naranja (lluvia): riesgo de encharcamientos e inundaciones por corrientes fuertes de agua; no cruzar calles o avenidas afectadas y usar puentes o banquetas.

Alerta amarilla por viento: caída de ramas, árboles, lonas y objetos en caminos o carreteras; no subir a andamios, azoteas ni cornisas.

Ambas alertas: evitar refugiarse bajo árboles y ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para reportar una emergencia, la ciudadanía puede marcar al 911 o al 55-5683-2222.