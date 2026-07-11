Lluvias en CDMX Hoy 11 de Julio de 2026 EN VIVO: Encharcamientos y Alternativas Viales

La CDMX escaló a Alerta Naranja por lluvia en tres alcaldías y mantiene alerta amarilla por viento en otras nueve, este sábado por la tarde

Tormenta en la CDMX. Foto: @SasslaClimaMxTormenta en la CDMX. Foto: @SasslaClimaMx

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Lluvias intensas en CDMX: Alerta Naranja en 3 alcaldías. Evita calles inundadas y sigue las recomendaciones de Protección Civil. Más detalles en el enlace.

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