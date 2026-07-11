Cabalgata Villista 2026: Estas Calles Estarán Cerradas Este 11 de Julio en Chihuahua

El paso de la Cabalgata Villista provocará cierres viales este 11 de julio en la ciudad de Chihuahua. Conoce las calles afectadas, los horarios y las rutas del desfile.

Cabalgata VillistaFoto: N+

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¡Atención Chihuahua! Este 11 de julio, cierres viales por la Cabalgata Villista 2026. Conoce las calles afectadas y planea tu ruta. No te pierdas este evento histórico.

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