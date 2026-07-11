Cabalgata Villista 2026: Estas Calles Estarán Cerradas Este 11 de Julio en Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este sábado 11 de julio se realizarán cierres parciales y totales en distintas vialidades de la capital debido al paso de la Cabalgata Villista 2026.

De acuerdo con la autoridad municipal, el desfile iniciará a las 4:00 de la tarde; sin embargo, desde las 2:00 y hasta las 5:00 de la tarde permanecerá cerrada la circulación sobre la avenida Venustiano Carranza en sus cruces con las calles Aldama, Niños Héroes y avenida Juárez.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Una vez que comience el recorrido de los jinetes, también se realizarán cierres sobre la avenida 20 de Noviembre y la Vialidad Chepe, hasta las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Cabalgata Villista concluirá el 18 de julio en Parral

La Cabalgata Villista inició el pasado 4 de julio en Ciudad Juárez y contempla un recorrido de más de 600 kilómetros a través de distintos municipios del estado.

Como parte de esta tradición, cientos de jinetes avanzan por la entidad para conmemorar el paso de las fuerzas revolucionarias encabezadas por Francisco Villa.

Se tiene previsto que el contingente concluya su recorrido el próximo 18 de julio con su llegada a Hidalgo del Parral, donde se desarrollan las tradicionales Jornadas Villistas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a los automovilistas para mantenerse atentos a la información oficial sobre los cierres viales y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito durante el desarrollo del evento.