Surgen Nuevos Videos que Contradicen Versión de ICE sobre Muerte del Mexicano Lorenzo Salgado

Nuevos videos de cámaras de vigilancia muestran los momentos previos al operativo en el que murió el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien recibió un disparo en el torso por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado martes 7 de julio en el barrio de Magnolia Park, en Houston, Texas.

Las imágenes, difundidas recientemente, documentan la secuencia de los hechos y han puesto en duda la versión presentada por las autoridades estadounidenses. A raíz de su difusión, organizaciones civiles y representantes políticos exigieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los videos muestra a Salgado Araújo salir de su domicilio a las 5:54 de la mañana para abordar su camioneta blanca de trabajo. Su intención era recoger a su equipo, integrado por su hermano Víctor Hugo Salgado y los trabajadores Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas. Una segunda grabación capta el momento en que un vehículo blindado de ICE se atraviesa en el camino de la camioneta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Lorenzo Salgado: Videos Revelan Intercepción de ICE Antes de Su Muerte en Houston

Tras conocerse el material, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes rechazaron la versión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que sostiene que el mexicano utilizó su vehículo como un arma, argumento con el que justificó que uno de sus agentes abriera fuego.

La congresista por Texas, Sylvia García, pidió que el caso sea investigado. "Hay que investigar por qué pasó eso. Por qué lo pararon y por qué lo mataron", declaró.

Por su parte, Katharine Pichardo, presidenta de Latino Victory, afirmó que el caso refleja una estrategia de ICE para detener a integrantes de las comunidades migrantes, independientemente de si tienen antecedentes penales.

La organización LULAC denunció además que los hijos de Lorenzo Salgado aún no han podido reclamar el cuerpo de su padre. También aseguró que los tres hombres detenidos durante el operativo estarían siendo presionados por el DHS para firmar su deportación voluntaria, pese a que son los únicos testigos presenciales de los hechos.

Un retrato de Lorenzo Salgado Araujo se exhibe entre flores y velas en un homenaje póstumo el 10 de julio de 2026 en Houston, Texas, donde fue asesinado a tiros por un agente del ICE durante una operación.. Foto: AFP

ICE sostiene que actuó en defensa propia

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el operativo ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana en Magnolia Park, un barrio de Houston con una importante población migrante.

La dependencia afirmó que Lorenzo Salgado Araújo intentó evadir su detención durante una operación migratoria, desobedeció varias órdenes verbales y embistió con su camioneta un vehículo oficial.

Según la versión del DHS, el mexicano utilizó la camioneta "como arma" e intentó atropellar a un agente de ICE, por lo que el oficial disparó en defensa propia. Salgado Araújo fue trasladado a un hospital, donde posteriormente murió.