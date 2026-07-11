Surgen Nuevos Videos que Contradicen Versión de ICE sobre Muerte del Mexicano Lorenzo Salgado

Las grabaciones muestran los momentos previos al operativo en el que Lorenzo Salgado Araújo murió tras recibir un disparo en el torso

Varias personas rinden homenaje en el lugar donde el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado el 8 de julio de 2026 en Houston, Texas. Foto: AFPVarias personas rinden homenaje en el lugar donde el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado el 8 de julio de 2026 en Houston, Texas. Foto: AFP

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Imágenes revelan momentos previos a la muerte de Lorenzo Salgado a manos de ICE. La comunidad pide respuestas y justicia. ¿Qué esconden las autoridades?

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