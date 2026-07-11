Vecinos de Otay en Tijuana Protestan por Construcción de Viaducto Elevado

Los inconformes aseguran que la construcción ya provoca tráfico, ruido y la pérdida de áreas verdes en la zona de Otay

Vecinos Protestan Contra Viaducto Elevado en TijuanaFoto: N+

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Manifestación en Otay, Tijuana: residentes se oponen al viaducto elevado por tráfico y ruido. Comerciantes preocupados por la visibilidad de sus negocios. ¿Deberían reconsiderar el proyecto?

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