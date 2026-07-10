Hallan Sin Vida a Mujer con Lesiones en Mexicali; Investigan Presunto Ataque de Perros

La víctima fue encontrada sin vida en la colonia Nacozari, autoridades aún no confirman si las lesiones fueron provocadas por un ataque de perros

Localizan Cuerpo de Mujer con Presuntas Mordidas de PerrosFoto: N+

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