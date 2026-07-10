Hallan Sin Vida a Mujer con Lesiones en Mexicali; Investigan Presunto Ataque de Perros

Una mujer de 53 años de edad fue localizada sin vida la mañana de este viernes sobre la vía pública, en el cruce de la avenida Blas López y la calle I, en la colonia Nacozari, en Mexicali.

De acuerdo con el reporte preliminar, una persona encontró a la víctima tendida sobre el suelo y dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Testigos reportaron la presencia de varios perros en el lugar

Según la información inicial, el reportante observó que la mujer se encontraba rodeada de varios perros y que presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, aparentemente compatibles con mordeduras.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes.

SEMEFO confirmará causa de muerte

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial que la causa de muerte haya sido consecuencia de un presunto ataque de perros.

Será a través de las investigaciones y de los dictámenes periciales y forenses como se determinará la causa del fallecimiento y si las lesiones encontradas están relacionadas con el deceso.

Información Kitzia Flores

APG