Autoridades Asegura e Inhabilitan Toma Clandestina de Combustible en Agua Fría en Apodaca, NL

Autoridades federales aseguraron e inhabilitaron una toma clandestina de combustible en un predio ubicado sobre la carretera a la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Apodaca

El inmueble donde fue localizada la toma clandestinaAutoridades de la FGR catean e inhabilitan toma clandestina en Apodaca. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo en Apodaca: FGR inhabilita toma clandestina de combustible en Agua Fría. Autoridades federales aseguran equipo utilizado en el robo de hidrocarburos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+