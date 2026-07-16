Autoridades Asegura e Inhabilitan Toma Clandestina de Combustible en Agua Fría en Apodaca, NL

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de un operativo realizado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, aseguró e inhabilitó una toma clandestina de combustible localizada en un predio ubicado sobre la carretera a la comunidad de Agua Fría. La intervención fue resultado de acciones coordinadas por autoridades federales para combatir el robo de hidrocarburos, delito conocido como “huachicoleo”, el cual representa un riesgo para la población y genera pérdidas económicas.

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron una toma clandestina conectada presuntamente a infraestructura utilizada para la extracción ilegal de combustible, por lo que se procedió a su inmediata inhabilitación para evitar que continuara en operación.

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Como parte de las diligencias realizadas en el lugar, las autoridades aseguraron diverso equipo que presuntamente era utilizado para la extracción y traslado de combustible. Entre los objetos localizados se encontraban mangueras de alta presión y mangueras de plástico con extensiones aproximadas de 9, 25 y hasta 50 metros de longitud.

Además, fueron aseguradas válvulas de conexión rápida, dispositivos diseñados para facilitar el flujo masivo de hidrocarburos. Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades federales como parte de las evidencias que serán incorporadas a la investigación correspondiente.

Participaron Autoridades Federales

En el despliegue participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Federal. La coordinación entre las distintas corporaciones permitió asegurar el predio y realizar las diligencias necesarias para retirar el equipo localizado en el sitio.

El inmueble donde fue localizada la toma clandestina, así como todo el material decomisado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.La Fiscalía General de la República informó que ya integra la carpeta de investigación correspondiente para determinar la responsabilidad de quienes participaron en la presunta sustracción ilegal de hidrocarburos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer la operación de esta toma clandestina en el municipio de Apodaca.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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