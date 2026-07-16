¿Dónde Hay Sargazo Hoy? Mapa de las Playas de México con Mayor Afectación

El semáforo del sargazo emitido por las redes oficiales de monitoreo detalla que las condiciones cambian drásticamente según las corrientes marinas de este día

Mapa: En Qué Playas de México Ha Más Afectaciones por Sargazo HoyPlayas de la Riviera Maya con Sargazo. Foto: N+

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Las playas del centro de Playa del Carmen y varias zonas del sur de Cancún registran arribos de moderados a altos. Acumulando miles de toneladas diarias que dejan el agua de tonos marrones

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