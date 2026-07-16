¿Dónde Hay Sargazo Hoy? Mapa de las Playas de México con Mayor Afectación

El Caribe Mexicano enfrenta una de las oleadas más severas de sargazo hoy 16 de julio de 2026, concentrando la presencia excesiva principalmente en tres zonas; en N+ te presentamos el mapa de cómo están las playas y su nivel de afectación.

Vista aérea de zonas afectadas en Riviera Maya por el sargazo. Foto: N+

¿Dónde están las playas con más afectaciones por sargazo?

Tulum

Costa Maya (Mahahual y Xcalak)

Costa este de Cozumel.

Mapa semáforo del sargazo en playas de México hoy

Te comparto el 🚦 #SemáforoDeSargazo hoy jueves 16 de julio.#PlayadelCarmen

Ni todos los días ni en todas las playas hay presencia de sargazo. pic.twitter.com/o0ySC5J4cE — Playa Del Carmen 🌊 (@playaenmano) July 16, 2026

El semáforo del sargazo emitido por las redes oficiales de monitoreo detalla que las condiciones cambian drásticamente según las corrientes marinas de este día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cantidad Histórica de Sargazo en Quintana Roo

Las playas del centro de Playa del Carmen y varias zonas del sur de Cancún registran arribos de moderados a altos. Acumulando miles de toneladas diarias que dejan el agua de tonos marrones.

Excesivo

Tulum (playas públicas y hoteleras)

Mahahual

Xcalak

Costa este de Cozumel (Punta Morena).

Moderado

Zona centro de Playa del Carmen

Muelle Constituyentes

Playa Mamitas

Playa 88

Playas del centro, sur de la Zona Hotelera de Cancún (Playa Delfines).

Bajo

Isla Mujeres (Playa Norte)

Holbox

Isla Contoy

Norte de Cancún (Playa Tortugas)

Costa oeste de Cozumel.

Debido a que el viento y las corrientes mueven las algas constantemente, se recomienda consultar el mapa interactivo diario en directo de la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo antes de decidir ir a la playa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caribe Mexicano Registra Peor Temporada de Sargazo en sus Costas

3 Playas sin sargazo

La Angostura

Punta SAM

Playa Caracol

32 playas con sargazo mínimo

Punta cocos- Holbox

Punta caliza- Holbox

Punta mosquito-Holbox

Cabo Catoche-Holbox

Playa costa mujeres-Costa Mujeres

Playa mujeres- Costa Mujeres

Playa del niño-Cancún

Puerto Juárez-Cancún

Puerto Cancún-Cancún

Playa Las Perlas-Cancún

Playa Langosta-Cancún

Playa Tortugas-Cancún

Playa Marlín-Cancún

Playa Ballenas-Cancún

Playa Delfines-Cancún

Playa norte-Isla Mujeres



Sargazo abundante

Punta Nizuc-Cancún

Playa The fives Oceanfront-Puerto Morelos

Playacar fase 2

Playa Akumal-Tulum

Xcacel Xcacelito-Tulum

Bahía Soliman-Tulum

Caleta Tankah-Tulum

Propone declaratoria de desastre por sargazo atípico

Contraste de la playa de Riviera Maya y el agua del mar con sargazo. Foto: N+

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Riviera Maya, propuso una declaratoria de desastre natural ante el recale atípico de sargazo que llega a los litorales de la región.

Afirmó que este fenómeno ya genera consecuencias negativas en la economía local debido a una disminución en la llegada de visitantes y una ola de cancelaciones en destinos clave como Playa del Carmen y Tulum.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Investigadores Buscan Transformar el Sargazo en Pavimento para Caminos Rurales

El balance del primer semestre del año registra cifras negativas para el comercio establecido, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

La recolección de la macroalga en las playas adversa la experiencia del viajero, situación que reduce la demanda de productos locales y evita que el flujo de la temporada vacacional de verano compense las pérdidas acumuladas desde el ciclo anterior.

HVI