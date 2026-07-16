¿Dónde Hay Sargazo Hoy? Mapa de las Playas de México con Mayor Afectación

El Caribe Mexicano enfrenta una de las oleadas más severas de sargazo hoy 16 de julio de 2026, concentrando la presencia excesiva principalmente en tres zonas; en N+ te presentamos el mapa de cómo están las playas y su nivel de afectación.
¿Dónde están las playas con más afectaciones por sargazo?
El semáforo del sargazo emitido por las redes oficiales de monitoreo detalla que las condiciones cambian drásticamente según las corrientes marinas de este día.
Las playas del centro de Playa del Carmen y varias zonas del sur de Cancún registran arribos de moderados a altos. Acumulando miles de toneladas diarias que dejan el agua de tonos marrones.
Excesivo
Tulum (playas públicas y hoteleras)
Mahahual
Xcalak
Costa este de Cozumel (Punta Morena).
Moderado
Zona centro de Playa del Carmen
Muelle Constituyentes
Playa Mamitas
Playa 88
Playas del centro, sur de la Zona Hotelera de Cancún (Playa Delfines).
Bajo
Isla Mujeres (Playa Norte)
Holbox
Isla Contoy
Norte de Cancún (Playa Tortugas)
Costa oeste de Cozumel.
Debido a que el viento y las corrientes mueven las algas constantemente, se recomienda consultar el mapa interactivo diario en directo de la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo antes de decidir ir a la playa.
3 Playas sin sargazo
La Angostura
Punta SAM
Playa Caracol
32 playas con sargazo mínimo
Punta cocos- Holbox
Punta caliza- Holbox
Punta mosquito-Holbox
Cabo Catoche-Holbox
Playa costa mujeres-Costa Mujeres
Playa mujeres- Costa Mujeres
Playa del niño-Cancún
Puerto Juárez-Cancún
Puerto Cancún-Cancún
Playa Las Perlas-Cancún
Playa Langosta-Cancún
Playa Tortugas-Cancún
Playa Marlín-Cancún
Playa Ballenas-Cancún
Playa Delfines-Cancún
Playa norte-Isla Mujeres
Sargazo abundante
Punta Nizuc-Cancún
Playa The fives Oceanfront-Puerto Morelos
Playacar fase 2
Playa Akumal-Tulum
Xcacel Xcacelito-Tulum
Bahía Soliman-Tulum
Caleta Tankah-Tulum
Propone declaratoria de desastre por sargazo atípico
La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Riviera Maya, propuso una declaratoria de desastre natural ante el recale atípico de sargazo que llega a los litorales de la región.
Afirmó que este fenómeno ya genera consecuencias negativas en la economía local debido a una disminución en la llegada de visitantes y una ola de cancelaciones en destinos clave como Playa del Carmen y Tulum.
El balance del primer semestre del año registra cifras negativas para el comercio establecido, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.
La recolección de la macroalga en las playas adversa la experiencia del viajero, situación que reduce la demanda de productos locales y evita que el flujo de la temporada vacacional de verano compense las pérdidas acumuladas desde el ciclo anterior.