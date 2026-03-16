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Sheinbaum Analiza Donación a Cuba Luego de Llamado de AMLO

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La presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno no está de acuerdo con los bloqueos porque "no dañan a los gobiernos, dañan al pueblo"

Habitantes de Cuba

Habitantes de Cuba. Foto: Reuters | Archivo

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Este lunes, 16 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en apoyo a Cuba, donde pidió a la ciudadanía sumarse y realizar aportaciones económicas a la asociación civil Humanidad con América Latina, con el objetivo de adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para apoyo a la isla.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que "nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando a Cuba", y no descartó hacer una donación de manera personal a la isla. Además, lamentó las críticas de la oposición.

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"Humanidad con América Latina", autorizada para recibir los apoyos a Cuba.

La titular del Ejecutivo Federla afirmó que su gobierno no está de acuerdo con los bloqueos porque "no dañan a los gobiernos, dañan al pueblo".

También confirmó que la Secretaría de Hacienda otorgó la autorización como donataria a la asociación civil "Humanidad con América Latina", para recibir los apoyos a Cuba.

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy

 

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