Sheinbaum Analiza Donación a Cuba Luego de Llamado de AMLO

Este lunes, 16 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en apoyo a Cuba, donde pidió a la ciudadanía sumarse y realizar aportaciones económicas a la asociación civil Humanidad con América Latina, con el objetivo de adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para apoyo a la isla.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al mensaje del expresidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo a Cuba y lamentó que la oposición lo haya criticado. #Despierta con @daniellemx_ | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/7ExYjHKGfR — NMás (@nmas) March 16, 2026

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que "nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando a Cuba", y no descartó hacer una donación de manera personal a la isla. Además, lamentó las críticas de la oposición.

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"Humanidad con América Latina", autorizada para recibir los apoyos a Cuba.

La titular del Ejecutivo Federla afirmó que su gobierno no está de acuerdo con los bloqueos porque "no dañan a los gobiernos, dañan al pueblo".

También confirmó que la Secretaría de Hacienda otorgó la autorización como donataria a la asociación civil "Humanidad con América Latina", para recibir los apoyos a Cuba.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmo que la Secretaría de Hacienda otorgó la autorización como donataria a la asociación civil "Humanidad con América Latina", para recibir los apoyos a Cuba. pic.twitter.com/Gdfu6kVStU — NMás (@nmas) March 16, 2026

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy

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