"Han Sido Literalmente Aniquilados": Trump sobre el Ejército de Irán tras los Ataques

Durante su conferencia de prensa de este lunes en Washington, el presidente Donald Trump ofreció el relato más detallado hasta ahora sobre la Operación Furia Épica: describió la destrucción de las fuerzas armadas iraníes, presentó cifras sobre el alcance de los bombardeos, explicó por qué se preservó el petróleo de la Isla Jarg y llamó a otros países a unirse en el control del Estrecho de Ormuz.

Los números de la Operación Furia Épica

Trump presentó una serie de datos para respaldar su evaluación del conflicto. Según el mandatario, desde el inicio de la operación se han alcanzado 7,000 objetivos, los lanzamientos de misiles balísticos iraníes se han reducido en un 90%, los ataques con drones han caído un 95% y más de 100 buques de la armada iraní han sido hundidos o destruidos.

Fuerza Aérea, Armada y capacidad de combate: lo que queda del ejército iraní

Con ese contexto, Trump describió la situación de las fuerzas armadas del régimen como una derrota prácticamente consumada.

"Nuestra poderosa campaña militar contra el régimen iraní ha continuado con toda su fuerza... Han sido literalmente aniquilados. La Fuerza Aérea ha desaparecido. La Armada ha desaparecido... Aparte de eso, les está yendo bastante bien", afirmó el mandatario.

¿Por qué dejaron intacto el petróleo de la Isla Jarg?

Trump también explicó la decisión de preservar las instalaciones petroleras de la Isla Jarg, la principal terminal de exportación de crudo iraní.

Según el presidente, las fuerzas estadounidenses destruyeron prácticamente todo en la isla salvo el área petrolera y sus ductos, con la vista puesta en una eventual reconstrucción de Irán. Trump precisó que dañar esa infraestructura habría sido posible en cinco minutos, pero que optaron por no hacerlo.

El Estrecho de Ormuz y el llamado a Japón, China y Europa

En uno de los momentos más extensos de la conferencia, Trump abordó la situación del Estrecho de Ormuz y pidió a otros países contribuir a su control, argumentando que Estados Unidos depende del paso mucho menos que otras economías.

"Animamos encarecidamente a otros países cuyas economías dependen del estrecho mucho más que la nuestra; nosotros obtenemos menos del 1% de nuestro petróleo del estrecho, mientras que algunos países obtienen mucho más: Japón obtiene el 95%, China el 9%, muchos países europeos obtienen una cantidad considerable, Corea del Sur el 35%. Por eso queremos que vengan a ayudarnos con el estrecho", dijo Trump, quien añadió que Irán siempre ha utilizado el paso "como un arma económica" y que no podrá seguir haciéndolo "durante mucho tiempo".

El presidente señaló que numerosos países ya le han comunicado su disposición a sumarse, aunque reconoció que algunos están más entusiastas que otros, incluidos países a los que Estados Unidos ha apoyado "durante muchos, muchos años".

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CT