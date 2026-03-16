García Harfuch Se Reúne con Administrador de la DEA; Dialogan sobre Lucha Contra el Narco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió en Estados Unidos con el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, con quien dialogó sobre acciones en materia de seguridad.

La mañana de hoy, 16 de marzo de 2026, la DEA publicó en redes sociales una fotografía de los mandos e indicó los temas que dialogaron en el encuentro.

Precisó que hablaron sobre “la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

Cooperación bilateral

También en redes sociales, Harfuch confirmó su visita a Washington D.C., en representación del Gabinete de Seguridad de México.

Lo anterior, detalló, para dialogar con el jefe de la DEA sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes.

“Siguiendo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, expuso.

Buena relación con Estados Unidos

Este lunes, durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo también dio cuenta de dichas reuniones de seguridad entre los equipos de México y Estados Unidos.

Además, reiteró que el Gobierno mexicano siempre busca una buena relación con su vecino del norte, a pesar de momentos de desacuerdo.

“Hay momentos de desacuerdos; cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, nosotros pues tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio (…) Es prioridad tener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, en qué marco, en el respeto a nuestra soberanía, en el respeto a nuestra autodeterminación, el respeto y el apoyo mutuo, la confianza”, expuso.

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Con información de N+.

spb