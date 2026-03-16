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Sheinbaum Anuncia Cuándo Enviará al Congreso el Plan B de la Reforma Electoral

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Esto dijo la presidente Sheinbaum sobre el envío del Plan B de la Reforma Electoral al Congreso de la Unión

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy, 16 de marzo de 2026, cuándo va a enviar al Congreso de la Unión el Plan B de la Reforma Electoral.

En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria dijo que mañana martes, 17 de marzo de 2026, será cuando envíe el Plan B de la iniciativa de Reforma Electoral, que presentó la semana pasada y que se enfoca en disminuir los privilegios.

Apuntó que hoy se reunirá con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), para revisar la redacción del Plan B. 

Sheinbaum Pardo mencionó que aún no se establece a qué Cámara se va a enviar el Plan B, si a Diputados o a Senadores.

La mandataria también se refirió al acuerdo entre Morena y los partidos aliados en la reorientación del presupuesto para Congresos locales, el Senado de la República y la reducción de regidores.

Sigue la conferencia mañanera en vivo de hoy a través de N+

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