El presidente Donald Trump firmó este lunes 16 de marzo de 2026 una orden ejecutiva desde la Oficina Oval de la Casa Blanca para crear una fuerza especial contra el fraude.

La medida, que el mandatario había anticipado en su discurso del Estado de la Unión, pone formalmente al vicepresidente JD Vance al frente de esa iniciativa.

En el mismo acto, Trump defendió la operación militar contra Irán, aseguró que el conflicto está cerca de concluir y abrió la puerta a una posible acción sobre Cuba.

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Un decreto que venía prometiendo desde el Estado de la Unión

Antes de firmar el documento, Trump describió el alcance de lo que estaba a punto de hacer. "Esto es algo muy importante que estamos haciendo... tiene que ver con todo el fraude que está ocurriendo en nuestro país", señaló el mandatario.

Durante el mismo acto, Trump atribuyó a comunidades somalíes en Estados Unidos un esquema de fraude por 19 mil millones de dólares y, sin presentar evidencia, mencionó a la representante demócrata Ilhan Omar como una de sus "líderes".

También explicó por qué, en su opinión, otros funcionarios no han actuado antes contra el fraude: los acusó de obtener beneficios políticos y económicos de esas redes.

Lo que en la práctica cambia con este decreto

Vance tomó la palabra para precisar qué implica la orden ejecutiva. "Lo que hace este decreto es obligar a todo el aparato del gobierno federal a hacer dos cosas: detener el fraude al contribuyente estadounidense y asegurarse de que los beneficios que por derecho deben ir a los ciudadanos americanos, vayan a ellos y no a los defraudadores", afirmó el vicepresidente.

Andrew Ferguson, quien participó en la ceremonia como parte del equipo antifraude, sostuvo que el esquema que buscan desmantelar desvía fondos destinados a hospitales y guarderías hacia negocios inexistentes, y que el daño golpea con más fuerza a quienes más dependen de esos servicios.

Los números que maneja la Casa Blanca

Stephen Miller, también presente en la Oficina Oval, afirmó que la iniciativa representará el primer esfuerzo en la historia del país para recuperar lo que describió como "trillones de dólares robados a los contribuyentes" bajo el liderazgo de Trump, Vance y Ferguson.

La Casa Blanca no proporcionó durante el acto cifras desglosadas ni documentos que sustenten esa estimación.

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CT