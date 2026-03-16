General Sinuhé Téllez Asume como el Nuevo Secretario de Seguridad de Sinaloa: Este es su Perfil

Este lunes 16 de marzo 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha tomó protesta al general Sinuhé Téllez López como nuevo secretario de Seguridad Pública.

El nuevo secretario tomó protesta luego de la renuncia la semana pasada de Oscar Rentería Schazarino, quien se reincorporó a sus tareas en la Secretaría de Defensa Nacional.

El gobernador dijo que fue el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, quien le hizo la propuesta del nuevo secretario.

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¿Quién es el nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa?

Se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería, en San Ignacio, y anteriormente fungió como Jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar.

Se trata de un militar en activo.

Tiene una trayectoria de 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas

Licenciatura en Administración Militar, una Maestría en Dirección Estratégica, y otra Maestría en Seguridad Nacional.

También se ha desempeñado como comandante de Sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón, Coahuila; comandante de Compañía en el 53 Batallón de Infantería, en Tlatenango de Sánchez, Zacatecas; y segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México.

Fue jefe de la Mesa de Intersección Terrestre en la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor conjunto, de la Secretaría de la Defensa Nacional; jefe de la Sección Tercera de Operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar, en La Mojonera Jalisco; instructor en la Escuela Superior de Guerra, miembros de la ayudantía del general Secretario de la Defensa Nacional, comandante de la Policía Ministerial Militar, y agregado militar en la Embajada Militar en Alemania.

En su primer mensaje como el titular de la SSP, dijo:

“Tengo la confianza que, con la cooperación de todos, de las instituciones de seguridad, vamos a salir adelante para lograr un estado más seguro y próspero, de la mano con la estrategia de seguridad y paz del gobierno federal".

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