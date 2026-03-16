¿Quién Era Pablo Jurado, Exportero de Toluca que Murió a los 22 Años?

Se confirmó la muerte de Pablo Jurado Serafín, de 22 años, exportero del Club Deportivo Toluca, por medio de un comunicado la institución expresó su pésame.

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¿De qué murió el portero Pablo Jurado?

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de la afición de los ‘Diablos Rojos’, quienes recordaron el paso del joven portero por las distintas categorías del club.

Hasta el momento, el equipo no ha revelado las causas oficiales del deceso, manteniendo una postura de respeto hacia la privacidad de la familia Jurado Serafín en este proceso de duelo.

¿Quién fue el portero Pablo Jurado?

En 2019, Pablo Jurado comenzó su paso por el futbol, al incorporarse a las filas de las fuerzas básicas del Toluca con la convicción ser profesional en el primer equipo.

Estuvo un breve tiempo en el Club Valle de Bravo, previo a estar en las categorías de formación más competitivas del futbol mexicano.

En 2020 , el guardameta estuvo en la Sub-17 y logró ser tomado en cuenta por sus reflejos bajo los tres palos.

, el guardameta estuvo en la Sub-17 y logró ser tomado en cuenta por sus reflejos bajo los tres palos. En 2022 , ya era parte de la Sub-20, al mostrar que la disciplina lo ayudó a sobresalir en dicha posición.

, ya era parte de la Sub-20, al mostrar que la disciplina lo ayudó a sobresalir en dicha posición. En 2023 , fue su etapa final con el Toluca al incorporarse a la Sub-23, previo a estar en el primer equipo.

, fue su etapa final con el Toluca al incorporarse a la Sub-23, previo a estar en el primer equipo. En 2024, después torneo de 2024, quedó como agente libre, y así terminó cinco años de formación en el Toluca.

Desde entonces el joven portero no tenía registro en otros equipos de la Liga MX o ligas de expansión.

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Con información de N+

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