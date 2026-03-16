Sheinbaum Prevé que esta Semana Entre en Vigor Subsidio a Gasolina ante Guerra en Medio Oriente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, previó que esta semana entre en vigor un subsidio a la gasolina, a través del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), para compensar el incremento de los precios derivado de la guerra en Medio Oriente.

“Para compensar este incremento en el precio del petróleo a nivel internacional y de las gasolinas, pues siempre hay una compensación con el IEPS, que muy probablemente esta semana puede incorporarse en el diésel y en la gasolina”.

Así lo dijo la mandataria hoy, 16 de marzo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

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¿Qué es el IEPS?

Desde la semana pasada, Sheinbaum Pardo indicó que de ser necesario se recurriría al mecanismo instaurado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar que aumente el precio de la gasolina en México ante la situación internacional.

“Los precios del petróleo están fijados internacionalmente, entonces, si aumenta el precio de la gasolina, la producción de gasolina o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país”, expuso el pasado lunes 9 de marzo.

Recordó que se trata de un mecanismo que instauró su antecesor en 2022, cuando aumentaron los precios debido a la guerra en Ucrania.

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

Precio de las gasolinas en México

Hoy 16 de marzo, la titular del Ejecutivo federal también habló de las acciones para garantizar que no suba el precio de la gasolina.

Comentó que actualmente el precio de la gasolina regular es más barato que el año pasado, porque no está considerada la inflación. “Entonces se mantiene por debajo de los 24 pesos”, sostuvo.

El pasado 11 de marzo, el gobierno de Sheinbaum renovó el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro durante los próximos seis meses.

Ese convenio reúne al 96% de las estaciones de servicio del país en un momento en que los mercados internacionales de petróleo presionan al alza los precios del combustible.

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Con información de N+.

spb