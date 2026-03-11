Sheinbaum Renueva Acuerdo para Frenar Alzas en el Precio de la Gasolina: ¿En Cuánto Quedó?

El gobierno de Claudia Sheinbaum renovó este miércoles el acuerdo voluntario con el sector gasolinero para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro durante los próximos seis meses.

El convenio —que cumplió un año en febrero— reúne al 96% de las estaciones de servicio del país en un momento en que los mercados internacionales de petróleo presionan al alza los precios del combustible.

Menos de 24 pesos por litro Así quedó el tope

El precio tope acordado para la gasolina regular es de 24 pesos por litro. La propia presidenta Sheinbaum lo anunció y enmarcó la medida como una respuesta directa al encarecimiento del combustible que se registra en otros países.

"Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro", escribió la mandataria.

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro. pic.twitter.com/yG33VI6yOX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 11, 2026

¿Por qué había presión sobre los precios?

El acuerdo no se renovó en un contexto tranquilo. Enrique Félix Robelo, presidente de ONEXPO Nacional —organización que agrupa a gasolineros del país—, reconoció que el precio del petróleo generó tensiones en semanas recientes, aunque señaló que esta semana el barril retrocedió a 86 dólares.

Para sostener el precio sin que el sector registre pérdidas, el esquema depende de los estímulos fiscales al IEPS que aplica la Secretaría de Hacienda. Félix Robelo indicó que esos mecanismos siguen disponibles y que la presidenta Sheinbaum se los confirmó directamente durante la firma.

Todas las marcas firmaron; ONEXPO fue testigo

Según Félix Robelo, el convenio fue suscrito por los diferentes grupos y marcas gasolineras que operan en el país. ONEXPO, precisó, participó en calidad de testigo del acuerdo, no como firmante directo.

"Se adhiere todo el sector gasolinero. Lo firmaron los diferentes grupos y marcas del país. Onexpo participa como testigo", declaró el dirigente.

Historias recomendadas:

CT