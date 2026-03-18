Precio de Gasolina en EUA Toca su Nivel Más Alto en Más de 2 Años, mientras en México se Vende desde 17.99 Pesos el Litro

El conflicto en Medio Oriente ha sacudido el flujo mundial de petróleo, y los costos del combustible más altos ya están presionando a los hogares en todo el mundo. En Estados Unidos, los conductores ahora enfrentan los precios de la gasolina más altos que han visto en casi dos años y medio.

De acuerdo con datos del club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina regular saltó por encima de los 3.84 dólares este miércoles 18 de marzo, frente a los 2.98 dólares que los consumidores pagaban antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran el conflicto con ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero.

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La última vez que los precios de la gasolina fueron tan altos como ahora fue en septiembre de 2023. El alza en el precio de la gasolina ha sido uno de los impactos económicos más inmediatos del conflicto; ello, porque el precio del crudo se ha disparado y ha oscilado rápidamente en las últimas semanas debido a interrupciones en la cadena de suministro y recortes de grandes productores en todo Oriente Medio.

El crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba a casi 108 dólares por barril este miércoles, cuando hace apenas unas semanas rondaba los 70 dólares.

Mientras que el crudo de referencia de Estados Unidos ahora se vende a casi 98 dólares por barril.

Trump suspende ley de 100 años para intentar bajar los precios

En un intento por tratar de contener la subida del costo de la gasolina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió hoy suspender una ley que exige que todas las mercancías que viajen entre puertos estadounidenses se transporten en barcos nacionales.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump decidió suspender por 60 días la Ley Jones para "mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica".

El objetivo de la medida es permitir que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante este periodo, según detalló Leavitt en su cuenta de X.

La Ley Jones, vigente desde 1920, fue instaurada con el fin de apoyar el flujo del comercio interno, exigiendo que los productos que viajan a un puerto estadounidense desde otro deban ser propiedad nacional, construidos en Estados Unidos, con tripulación local y que enarbolen la bandera estadounidense.

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Gasolina en México se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro

En tanto, en México el litro de gasolina Magna o regular se mantiene por debajo de los 24 pesos, toda vez que la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum renovó con empresarios gasolineros el acuerdo voluntario para estabilizar el precio de este combustible y toparlo en 23.99 pesos durante un periodo de seis meses.

"Protegemos la economía de las familias a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96 por ciento de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, dijo la mandataria en sus redes sociales.

Incluso, en una estación de servicio ubicada en el municipio de Juárez, Chihuahua, el litro de gasolina regular alcanzó este miércoles un precio de 17.99 pesos por litro, el más bajo de todo el país. A nivel nacional se comercializa en un promedio de 23.67 pesos por litro, de acuerdo con datos de la consultora energética PETROIntelligence.

No obstante, para esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el regreso del estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el diésel. Tras varias semanas de mantener este beneficio en cero, la dependencia decidió apoyar por medio de la aplicación de esta política fiscal a los transportistas.

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Con información de: N+, EFE y AP

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