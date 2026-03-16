¿Qué Son los Estímulos Fiscales al IEPS y Por Qué Hacienda los Reactivó para el Diésel?

En un movimiento estratégico para contener los costos de transporte y mercancías, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el regreso del estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el diésel.

Tras varias semanas de mantener este beneficio en cero, la dependencia decidió apoyar por medio de la aplicación de esta política fiscal a los transportistas. Pero, ¿qué significa esto realmente para el ciudadano de a pie y por qué ocurre justo ahora?

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¿Qué son los estímulos fiscales al IEPS?

El IEPS es un impuesto que ya viene incluido en el precio de cada litro de combustible que se compra en las estaciones de servicio a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el gobierno federal tiene la facultad de otorgar un estímulo fiscal, que no es otra cosa que un "descuento" a ese impuesto.

Cuando el estímulo es alto: Hacienda absorbe parte del impuesto y tú pagas menos en la bomba.

Hacienda absorbe parte del impuesto y tú pagas menos en la bomba. Cuando el estímulo es bajo o nulo: Los conductores pagan la cuota completa del impuesto.

¿Por qué reactivarlos ahora para el diésel?

El diésel es el combustible que utilizan los camiones de carga que traen la comida a las ciudades y los autobuses de pasajeros. Reactivarlo responde a tres factores clave:

Control de la inflación : Si el diésel sube, el flete sube. Si el flete sube, el kilo de aguacate o de tortilla también sube. Al subsidiar el diésel, Hacienda intenta evitar un "efecto dominó" en la canasta básica.

: Si el diésel sube, el flete sube. Si el flete sube, el kilo de aguacate o de tortilla también sube. Al subsidiar el diésel, Hacienda intenta evitar un "efecto dominó" en la canasta básica. Volatilidad internacional : Los precios del petróleo han mostrado nerviosismo en los mercados globales. El estímulo actúa como un amortiguador o "colchón" para que las variaciones externas no golpeen seco al consumidor mexicano.

: Los precios del petróleo han mostrado nerviosismo en los mercados globales. El estímulo actúa como un amortiguador o "colchón" para que las variaciones externas no golpeen seco al consumidor mexicano. Protección al sector transporte: El gremio transportista es de los más sensibles a estos cambios; el estímulo alivia la presión operativa sobre las flotas logísticas del país.

¿A quiénes beneficia el regreso de los estímulos fiscales al IEPS del diésel?

Aunque para el consumidor es una buena noticia, para el gobierno representa una menor recaudación. Es un juego de equilibrio: sacrificar ingresos fiscales para mantener la estabilidad social y económica.

Por ahora, los conductores de vehículos de carga verán un ligero respiro en sus tickets de carga, mientras que la SHCP monitorea semana a semana si será necesario extender este beneficio a la gasolina Magna o Premium, que por el momento se mantiene con ajustes menores.

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