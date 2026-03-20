Yeri Mua Cancela Conciertos de Gira en México y Estados Unidos: Esto Se Sabe

La influencer y cantante veracruzana Yeri Mua sorprendió a sus seguidores al anunciar la cancelación total de su gira por México y Estados Unidos, incluyendo uno de los conciertos más importantes de su carrera: su presentación en el Auditorio Nacional.

El anuncio, hecho a través de sus redes sociales, generó incertidumbre entre fans que ya esperaban verla en vivo en distintas ciudades de ambos países.

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¿Por qué Yeri Mua canceló su gira?

De acuerdo con lo que la propia artista compartió, la decisión responde a una combinación de factores personales y profesionales, aunque simplificó la explicación al señalar que el proyecto “no funcionó” como esperaba.

“Cancelé toda mi gira de México y USA… por varias razones, pero le echaremos la culpa al flop”, dijo la cantante en redes sociales.

Entre los motivos clave destacan: Ruptura con su equipo de trabajo, lo que afectó directamente la organización del tour, el bajo desempeño en ventas o expectativa del proyecto, según dejó entrever la propia artista y un replanteamiento de su carrera musical, con nuevos objetivos profesionales.

Las fechas canceladas: del Auditorio Nacional a Estados Unidos

La gira contemplaba varias ciudades clave en México como Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla, así como presentaciones en Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, San Diego y Houston.

Uno de los eventos más esperados era su show en el Auditorio Nacional, programado para abril, el cual también quedó oficialmente cancelado junto con el resto del tour.

¿Qué pasará con los boletos?

Sobre las entradas ya adquiridas, Yeri Mua confirmó que sí habrá reembolsos, los cuales serán gestionados a través de las plataformas oficiales de venta.

Esto significa que los fans podrán recuperar su dinero, aunque por ahora no hay anuncios sobre posibles nuevas fechas o reprogramaciones.

¿Qué sigue para Yeri Mua?

Pese al golpe que representa la cancelación, la artista dejó claro que no se alejará de la música. Incluso se dio a conocer que su entorno cercano asumirá un rol más activo en la gestión de su carrera, lo que apunta a un reinicio estratégico en su vida profesional.

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