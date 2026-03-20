Atacan a Balazos a 2 Adultas Mayores Afuera de un Estacionamiento en el Centro, CDMX; Una Murió

La tarde de este viernes 20 de marzo 2026, se registró otro ataque armado en plena zona Centro de la CDMX. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron afuera de un estacionamiento en las calles San Marcos y República de Guatemela, donde fueron atacadas a balazos dos mujeres, de las cuales una murió en el lugar.

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Los primeros reportes indican que una mujer falleció en el sitio, mientras que la segunda víctima de aproximadamente 60 años, resultó herida y fue trasladada a un hospital para su atención.

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Los vecinos que escucharon los disparos alertaron a las autoridades que se dirigieron al lugar, mientras que el área ya ha sido acordonada y es fuertemente vigilada.

SSC informa sobre ataque en el Centro hoy

La secretaría de Seguridad Ciudadana informó que policías acudieron a la calle San Marcos, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc debido a un reporte de disparos y, que al llegar al sitio tomaron conocimiento de una mujer de 63 años de edad que perdió la vida por herida de bala. En tanto, una mujer de 73 años que resultó lesionada fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada.

"De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres se encontraban en la entrada de un estacionamiento público para recoger su vehículo, cuando dos sujetos se acercaron y sin mediar palabra les efectuaron las detonaciones".

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, en tanto ya se realizan las primeras indagatorias y la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona, para la identificación de la motocicleta y los probables responsables.

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