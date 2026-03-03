La Actriz Mexicana Patricia Valenzuela Sobrevive a Explosión en su Casa: Así Narró el Accidente

La actriz mexicana Patricia Valenzuela vivió uno de los episodios más angustiosos de su vida tras sobrevivir a una explosión en el departamento que acababa de estrenar, a causa de una fuga de gas que se acumuló en el inmueble y detonó de forma inesperada.

El accidente se registró el 27 de enero, apenas un día después de mudarse a su nuevo hogar en Guadalajara, donde la artista comenzaba una nueva etapa de vida. Valenzuela relató en redes sociales cómo el incidente ocurrió “en cuestión de segundos”.

Video: Momento Exacto de la Explosión de una Casa por Acumulación de Gas en Álvaro Obregón

Un momento de terror

En redes sociales, Valenzuela contó su testimonio, la actriz narró que de pronto se encontró envuelta en llamas y sintió cómo el fuego avanzaba por su cuerpo.

“Por más que corría, el fuego me perseguía”, compartió.

También recordó que, en medio del pánico, llegó a pensar que no lograría salir con vida. A pesar de lo traumático, logró escapar y sobrevivir al incidente.

Los bomberos que acudieron a atender la emergencia quedaron sorprendidos de que la explosión no fuera más devastadora, dado que había una considerable acumulación de gas en el departamento.

La propia actriz señaló que fue casi un “milagro” que su ropa la protegiera parcialmente y evitara consecuencias aún más graves.

Lesiones y recuperación

Valenzuela sufrió quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo, incluyendo el rostro, cuello y piernas, aunque el reporte médico indicó que no pusieron en riesgo su vida gracias a la atención oportuna. La artista también compartió fotografías y videos de las lesiones y los daños materiales en su vivienda.

Tras el accidente, la actriz decidió cambiar de domicilio.

¿Qué causó el accidente?

Según lo relatado por Valenzuela, la explosión fue causada por una toma de gas que había quedado abierta, destinada originalmente a una secadora que no estaba instalada, lo que permitió la acumulación del gas en el interior del departamento. Aunque detectó el olor y llamó al arrendador para cerrar la llave, la concentración del gas ya era significativa cuando ocurrió el flamazo que desencadenó el estallido.

La actriz ha aprovechado su experiencia para hacer recomendaciones sobre seguridad con instalaciones de gas, enfatizando la importancia de revisar y asegurarse de que todas las conexiones estén en buen estado al mudarse a un nuevo espacio.

Historias recomendadas:

Revelan la Causa Oficial de Muerte de Katherine Short, Hija del Actor Martin Short

Catherine O’Hara Recibe Emotivo Premio Póstumo en los Actors Awards 2026