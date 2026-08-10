Sociedad

Temblor en México Hoy 10 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos este Lunes

Aquí te informamos sobre los temblores registrados este lunes en México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

Este 10 de agosto, conoce los detalles de los sismos en México y cómo un Plan de Protección Civil puede salvar vidas. Descubre los pasos para estar preparado ante cualquier emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+