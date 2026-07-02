Apagón en CDMX Hoy: ¿Dónde No Hay Agua por Falta de Luz?

Conoce aquí la zona sin suministro de agua potable por un apagón que afectó el equipo de bombeo en un pozo de la Ciudad de México

Distribución de agua potable a través de pipas en Valle de México en marzo 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoDistribución de agua potable a través de pipas en Valle de México en marzo 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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