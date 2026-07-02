Apagón en CDMX Hoy: ¿Dónde No Hay Agua por Falta de Luz?

Un apagón eléctrico dejó sin suministro de agua potable a una zona de la Ciudad de México (CDMX), informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua capitalina (SEGIAGUA).

Aquí te decimos cuál es el área afectada hoy, 2 de julio de 2026, y cuándo se prevé que se restablezca el servicio.

Apagón en la Ciudad de México

A través de redes sociales, la dependencia del Gobierno CDMX informó anoche sobre un apagón eléctrico en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Alrededor de las 23:47 horas, detalló que el apagón afectó el equipo de bombeo del Pozo Chapultepec 7, por lo que éste detuvo su operación momentáneamente.

Los trabajos para atender la situación iniciaron desde las 13:30 horas de ayer 1 de julio.

¿Dónde no hay agua?

La dependencia capitalina informó que se preveía la interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Reforma Social.

“El servicio se restablecerá el día jueves 2 de julio a las 15:00 horas con la recuperación total de la presión”, informó la SEGIAGUA.

De igual manera, informó que si la ciudadanía lo necesita, puede pedir pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

Adicionalmente, compartió esta página web donde los vecinos pueden consultar los horarios de suministro de agua en sus colonias.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo:



👷‍♀️ Derivado de un apagón eléctrico que afectó el equipo de bombeo del Pozo Chapultepec 7, este detuvo su operación momentáneamente.



🛠️Se prevé una interrupción en el suministro de… pic.twitter.com/qY8SgeH5cW — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 2, 2026

SPB