Muerto por Pelea en la GAM: Padre Defiende a su Hijo y Dispara contra Joven en la Cabeza

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó hoy, 14 de julio de 2026, qué pasó en la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde ocurrió una balacera y un joven murió, luego de una pelea.

¿Qué pasó en la colonia Nueva Atzacoalco?

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que un hombre, de 52 años de edad, fue detenido luego de presuntamente haber agredido a tiros con arma de fuego a un joven, de 17 años, entre las calles 314 y 323, en la colonia Nueva Atzacoalco.

De acuerdo con el reporte de la SSC, el fallecido y otro sujeto se pelearon con un joven, quien llegó a bordo de un auto, se estacionó en la calle y se resguardó en su domicilio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Mata a Adolescente de 17 Años en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX

Los dos sujetos causaron daños al auto, por lo que el padre del dueño del vehículo efectuó varios disparos y uno de los tiros alcanzó al joven de 17 años, quien murió luego de recibir impactos de arma de fuego en el cráneo.

Por estos hechos, policías de CDMX detuvieron el padre del joven que llegó en su auto, le realizaron una revisión preventiva en apego con el protocolo de actuación policial y le aseguraron un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles y uno percutido.

A la persona detenida le informaron sus derechos constitucionales y junto con el material asegurado, fue presentado ante el agente del Misterio Público, quien determinará su situación legal.

RMT