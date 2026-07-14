Muerto por Pelea en la GAM: Padre Defiende a su Hijo y Dispara contra Joven en la Cabeza

Esto es lo que se sabe sobre la balacera en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, con saldo de un joven de 17 años fallecido

Detenido por asesinato en la GAM, CDMXDetenido por asesinato en la GAM, CDMX. Foto: SSC

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Tragedia en la GAM: un padre defiende a su hijo y dispara a un joven en la cabeza. Descubre qué llevó a este fatal desenlace.

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