Motociclista es Asesinado a Balazos en el Libramiento de León; Tenía 57 Años

La tarde-noche del pasado lunes 13 de julio, un hombre de 57 años de edad fue asesinado a balazos en el libramiento José María Morelos de León.
Eran las 7:15 aproximadamente cuando sucedieron los hechos, conductores llamaron a la Central de Emergencias para alertar a las autoridades y acudieran al lugar.
Motociclista se le emparejó para dispararle a su víctima
Fue a la altura de la colonia Fracciones de Echeveste donde se presentaron los hechos, que de acuerdo a testigos, un motociclista se le emparejó a la víctima, matándolo a balazos.
Elementos de Seguridad Pública Municipal, acordonaron la zona, por lo que tuvieron que cerrar la vialidad, pues el cuerpo quedó tendido en el asfalto, así como la motocicleta que manejaba.
Paramédicos, llegaron a brindarle atención médica al motociclista, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, presentando disparos en el pecho y abdomen.
El hombre asesinado tenía 57 años de edad, no hay detenidos
Al confirmar la muerte del hombre de 57 años, se le notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), para que acudieran a realizar las indagatorias necesarias.
Para levantar el cuerpo acudieron personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes lo trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, para practicarle la necropsia de ley.
Hasta el momento no hay detenidos y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la FGE lleva las indagatorias para establecer el móvil y localizar a los responsables.