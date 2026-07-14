Motociclista es Asesinado a Balazos en el Libramiento de León; Tenía 57 Años

La tarde-noche del pasado lunes 13 de julio, un hombre de 57 años de edad fue asesinado a balazos en el libramiento José María Morelos de León.

Eran las 7:15 aproximadamente cuando sucedieron los hechos, conductores llamaron a la Central de Emergencias para alertar a las autoridades y acudieran al lugar.

Motociclista se le emparejó para dispararle a su víctima

Fue a la altura de la colonia Fracciones de Echeveste donde se presentaron los hechos, que de acuerdo a testigos, un motociclista se le emparejó a la víctima, matándolo a balazos.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, acordonaron la zona, por lo que tuvieron que cerrar la vialidad, pues el cuerpo quedó tendido en el asfalto, así como la motocicleta que manejaba.

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Paramédicos, llegaron a brindarle atención médica al motociclista, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, presentando disparos en el pecho y abdomen.

El hombre asesinado tenía 57 años de edad, no hay detenidos

Al confirmar la muerte del hombre de 57 años, se le notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), para que acudieran a realizar las indagatorias necesarias.

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Para levantar el cuerpo acudieron personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes lo trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital, para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento no hay detenidos y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la FGE lleva las indagatorias para establecer el móvil y localizar a los responsables.