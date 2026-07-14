Motociclista es Asesinado a Balazos en el Libramiento de León; Tenía 57 Años

Un hombre que conducía su motocicleta, fue asesinado a balazos en el libramiento José María Morelos de León, otro motociclista se le emparejó y le disparó.

Un hombres que conducía su motocicleta, fue asesinado a balazos en el libramiento José María Morelos de León, otro motociclista se le emparejó y le disparó.N+

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Tragedia en León: un motociclista de 57 años fue asesinado a balazos en el libramiento José María Morelos. Las autoridades buscan a los responsables. Infórmate sobre el caso.

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Tragedia en León: Motociclista es Asesinado a Balazos