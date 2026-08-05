Volcadura en San Miguel el Alto, Jalisco, Deja 4 Muertos y 3 Menores Heridos

Se registró una volcadura sobre la carretera San José de los Reynoso - San Juan de los Lagos, a la altura de San Miguel el Alto, Jalisco, la cual dejó 4 personas muertas y 3 menores lesionados.

Los menores heridos fueron trasladados al hospital de San Miguel el Alto, y hasta el momento reportan que uno de ellos resultó gravemente lesionado, por lo que está siendo llevado a otro centro médico del municipio de Tepatitlán para recibir atención especializada.

Tras el reporte del accidente, personal de la Comandancia Regional de San Juan de los Lagos, en coordinación con autoridades locales, atendieron la volcadura de la camioneta tipo pickup de modelo atrasado, con placas del Estado de México.

Cabe señalar que hasta el momento no se han informado las causas de la volcadura, sin embargo, será la autoridades competente la encargada de investigar para esclarecer los hechos.

Este accidente fue atendido por elementos de Protección Civil de San Miguel el Alto, así como de San Juan de los Lagos. También se contó con ayuda de la Policía Estatal de Caminos.