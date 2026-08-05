Accidentes

Volcadura en San Miguel el Alto, Jalisco, Deja 4 Muertos y 3 Menores Heridos

Se reportó una volcadura sobre la carretera San José de los Reynoso - San Juan de los Lagos, que dejó 4 muertos y 3 menores lesionados

VolcaduraUna volcadura en San Miguel el Alto, Jalisco, dejó 4 muertos y 3 menores heridos. Foto: PC Jalisco

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Accidente en Jalisco: volcadura en San Miguel el Alto cobra 4 vidas y deja 3 menores heridos. Uno de los niños está en estado crítico.

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