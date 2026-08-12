Choque en la Autopista Tlaxcala-Puebla Deja Auto Destrozado y Camioneta de Carga Volcada

La mañana de este 12 de agosto se registró un fuerte accidente sobre la autopista Tlaxcala-Puebla entre un automóvil tipo sedán y una camioneta de transporte de carga a la altura del km 1.5.

De acuerdo a uno de los afectados, el conductor del vehículo color azul con placas de circulación del Estado de México, habría invadido el carril con dirección a la capital poblana provocando que el operador de la camioneta hiciera una maniobra para evitar el choque frontal.

Camioneta de carga termina volcada tras choque de auto en la autopista Tlaxcala-Puebla

Desafortunadamente, el automóvil alcanzó a impactar por uno de sus lados a la unidad de carga provocando que esta se saliera del camino y terminara completamente volcada.

Camioneta termina volcada en la autopista Tlaxcala-Puebla. Foto: Alerta Vigilante México

Por otro lado, el vehículo particular terminó completamente destrozado de su parte frontal, provocando que se activaran las bolsas de seguridad, las cuales lograron salvarle la vida.

Derivado de este aparatoso accidente, el cuerpo de emergencias se movilizó a la zona para atender a los afectados, no obstante, el conductor del automóvil se dio a la fuga para evadir las responsabilidad, pese a que se encontraba herido.

Paramédicos de Protección Civil de Tlaxcala brindaron atención prehospitalaria al conductor de la camioneta quien logró salir a salvo a pesar de que su unidad quedó llantas para arriba.

Cierre parcial en la autopista Tlaxcala-Puebla por accidente provoca tráfico lento

Elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona para prevenir algún otro incidente por lo que la autopista Tlaxcala-Puebla estuvo cerrada parcialmente durante varias horas.

El tráfico se reportó lento mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes, esto debido a que solo estaba habilitado uno de los carriles por lo que se turnaba la circulación para quienes iban hacia Tlaxcala y los que iban con dirección a Puebla.

Más tarde arribaron grúas para realizar el retiro de las unidades siniestradas, mientras que personal de limpieza se encargo de retirar los restos de las unidades dispersados en la carpeta asfáltica, entre ellos un neumático.

Se exhorta a los conductores a extremar precauciones y respetar el límite de velocidad para prevenir accidentes; Cabe destacar que en este mismo punto también se reportó el choque entre dos vehículos particulares.

Con información de N+

MCS