Accidentes

Choque en la Autopista Tlaxcala-Puebla Deja Auto Destrozado y Camioneta de Carga Volcada

El accidente entre un automóvil y una camioneta de carga provocó el cierre parcial durante varias horas en la autopista Tlaxcala-Puebla.

Choque de auto y camioneta de carga en la autopista Tlaxcala-Puebla-Accidente hoy 12 de agosto en la autopista Tlaxcala-Puebla. Foto: Alerta Vigilante México

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Accidente en la autopista Tlaxcala-Puebla deja severos daños materiales y tráfico intenso por varias horas.

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