Accidentes

Choque Múltiple Provoca Cierre Total en Carretera Cuacnopalan-Oaxaca; Hay un Muerto

Un fuerte accidente paralizó el tránsito en la carretera a la altura del kilómetro 9 la mañana de este miércoles.

Trasciende que una persona perdió la vida en el accidente.Trasciende que una persona perdió la vida en el accidente. Foto: X @MTPNoticias

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Tráfico detenido en la Cuacnopalan-Oaxaca tras accidente con tráiler y camionetas. Autoridades trabajan en el lugar.

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