Choque Múltiple Provoca Cierre Total en Carretera Cuacnopalan-Oaxaca; Hay un Muerto

Este martes se reportó un fuerte accidente múltiple sobre la supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 9.

De acuerdo con los primeros reportes e imágenes que circulan en redes sociales, en el percance de este 12 de agosto estarían involucrados un tráiler, dos camionetas tipo SUV y una pick-up.

Cierre total en autopista Cuacnopalan-Oaxaca por accidente hoy miércoles

Usuarios de la vialidad reportan que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y extremar precauciones.

De manera preliminar se reporta una persona fallecida, pero las autoridades no han informado el saldo del accidente.

Cuerpos de emergencia laboran en el lugar que dejó severos daños a tres unidades particulares, y un tractocamión de plataforma en llamas.

Con información de N+

JAPR