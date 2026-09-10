Sábila para Tratar la Diabetes: Así Puedes Usar esta Planta y Mejorar tu Salud

La sábila o aloe vera es una planta muy común que se utiliza para tratar diversos padecimientos, entre ellos la diabetes, una enfermedad cada vez más común entre los mexicanos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se trata de un padecimiento que se asocia a estilos de vida poco saludables, como la obesidad o sobrepeso; una vida sedentaria y una mala alimentación, donde predominan azúcares y grasas, pero también por la predisposición por factores genéticos.

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la sábila puede ayudar en el tratamiento de la diabetes, solo debes consumir la pulpa de la planta en ayunas, acompañada de nopal, ya que ayuda a bajar los nivel de azúcar en sangre.

Toma en consideración que la ingesta excesiva de esta planta puede causar efectos nocivos para la salud, por lo que es importante que consultes con tu médico.

Es muy importante controlar o prevenir la diabetes, por lo que el IMSS recomienda: seguir una alimentación correcta basada en el Plato del Bien Comer; evita refrescos, jugos embotellados y comidas rápidas y cuidar la cantidad de los alimentos que se consumen.

Con información de N+