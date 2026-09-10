Salud

Sábila para Tratar la Diabetes: Así Puedes Usar esta Planta y Mejorar tu Salud

El aloe vera se puede usar de forma segura como un tratamiento natural

Atención de paciente con diabetesAtención de paciente con diabetes. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La sábila, un aliado en el tratamiento de la diabetes. Conoce cómo usarla de forma segura y consulta a tu médico para evitar efectos adversos.

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