Sentencian a 29 Años a Noel Salgueiro, ‘El Flaco’, Líder del Cártel de Sinaloa

Noel Salgueiro Nevárez, alias “El Flaco Salgueiro”, recibió una condena de 29 años y tres meses de prisión, además de una multa de 378 mil 472 pesos. El narcotraficante fue identificado como fundador y dirigente de Gente Nueva, una facción del Cártel de Sinaloa con operaciones en Chihuahua y vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La sentencia establece su responsabilidad por los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Salgueiro Nevárez fue detenido en octubre de 2011 por elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional cuando circulaba de madrugada por la carretera federal Los Mochis-Culiacán, a bordo de una camioneta tipo pick up.

En el vehículo fueron localizadas un arma larga, otra corta y cargadores. Tras su captura, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las investigaciones correspondientes y posteriormente ejerció acción penal por los delitos relacionados con armas y delincuencia organizada.

En diciembre de 2019, el integrante de Gente Nueva fue extraditado a Estados Unidos. Dos años después, en mayo de 2021, se obtuvo una orden de reaprehensión en su contra.

La orden fue ejecutada en junio de 2026, luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) coordinara su deportación controlada a México. Salgueiro fue asegurado en la zona fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, para enfrentar el proceso judicial pendiente.

De acuerdo con las acusaciones, “El Flaco Salgueiro” encabezaba en Chihuahua una estructura que operaba para el grupo criminal asentado en Sinaloa y que en ese periodo estaba bajo el mando de Joaquín Guzmán Loera.

La pena deberá cumplirla en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.