Seguridad

Sentencian a 29 Años a Noel Salgueiro, ‘El Flaco’, Líder del Cártel de Sinaloa

La pena deberá cumplirla en el “Altiplano” ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México

Foto: FGRFoto: FGR
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