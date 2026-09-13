Accidentes

Una Camioneta Volcó a Orilla de una Barranca en Puebla

La unidad de carga estuvo cerca de irse al fondo de un barranco en San Francisco Totimehuacan.

Los ocupantes abandonaron el vehículo después del accidente.Los ocupantes abandonaron el vehículo después del accidente. Foto: PC Estatal

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Una camioneta de carga volcó en Puebla, quedando al borde de un barranco. Los ocupantes desaparecieron del sitio.

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