Una Camioneta Volcó a Orilla de una Barranca en Puebla

En San Francisco Totimehuacan, se registró un fuerte accidente que derivó en la salida de camino de una camioneta de carga tipo pick-up color azul.

De acuerdo con el reporte del Gobierno de Puebla a través de la Coordinación de Protección Civil Estatal, acudieron en auxilio de posibles personas lesionadas por el accidente.

Cuando los rescatistas arribaron al punto del siniestro, confirmaron que la unidad de carga terminó volcada sobre su costado izquierdo a la orilla de una barranca.

🚨 En San Francisco Totimehuacán, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió la volcadura de un vehículo.



La unidad quedó volcada sobre su costado izquierdo a la orilla de una barranca.



✅ Los ocupantes no fueron localizados. El lugar quedó a cargo de Policía… pic.twitter.com/YvjQtO4Lfj — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 13, 2026

No se reportaron personas lesionadas, e informaron que los ocupantes de la camioneta no se encontraban en el lugar. Se desconocen las causas del accidente, pero se presume exceso de velocidad al conducir.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Totimehuacan.

En otro punto, Protección Civil también atendió un accidente vehicular donde no hubo personas lesionadas.

🚨 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un accidente vehicular en la Diagonal Defensores de la República, municipio de Puebla.



Un vehículo quedó sobre la carpeta asfáltica con daños laterales y llanta dañada.



🛢️ Se mitigó el riesgo por derrame de combustible… pic.twitter.com/971xJMUXNJ — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 13, 2026

El percance ocurrió en la Diagonal Defensores de la República, del municipio de Puebla. Un coche particular quedó sobre la carpeta asfáltica con daños laterales y llanta dañada.

Con información de N+

JAPR