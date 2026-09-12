Conductora Provoca Choque Múltiple por Evadir a un Menor en Bicicleta en Puebla

Un fuerte accidente vial se registró sobre la Calzada Zavaleta en la capital del estado de Puebla, donde al menos seis autos presentaron daños materiales y siete personas resultaron lesionadas.
Los hechos ocurrieron en el cruce con la 25 poniente y calle Fresnos, donde una camioneta colisionó a otros que estaban estacionados.
Al punto arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla para acordonar la zona frente a un negocio de artículos para fiestas 'La Concordia'.
De acuerdo a Protección Civil, una conductora intentó evadir a un menor en bicicleta, lo que provocó la colisión.
Minutos después, arribaron ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil para brindar atención prehospitalaria a las siete personas lesionadas.
Además, aseguradoras llegaron al sitio para realizar los trámites necesarios para la reparación de los daños.
La zona permanece acordonada por elementos de seguridad mientras concluyen las diligencias de los peritos correspondientes.
Derivado a este accidente se registra tráfico lento en la Calzada Zavaleta casi llegando a la Recta a Cholula, por lo que se recomienda tener en cuenta sus tiempos de traslados si circularán sobre esta avenida.
Se sabe que metros atrás otros vehículo habría protagonizado un accidente en donde el vehículo atravesó el camellón y terminó atorado con dirección al Boulevard Atlixco.
Derivado a estos hechos, las autoridades viales hacen un llamado a los conductores para que circulen con limites de velocidad establecidos en cada vialidad, además, piden que extremen precauciones en la zona para prevenir otro incidente.
Con información de N+
MCS