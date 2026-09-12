Accidentes

Conductora Provoca Choque Múltiple por Evadir a un Menor en Bicicleta en Puebla

Seis vehículos se vieron involucrados en un accidente a la altura de la calle Fresnos y y 25 poniente, cuerpos de emergencia atienden a siete lesionados

Tráfico en Calzada Zavaleta por accidente.Accidente en Calzada Zavaleta provoca severos daños materiales. Foto: Alberto Tejeda

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Un conductor choca contra autos estacionados en Calzada Zavaleta, causando daños a seis vehículos. Autoridades y aseguradoras en el lugar.

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