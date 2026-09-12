Conductora Provoca Choque Múltiple por Evadir a un Menor en Bicicleta en Puebla

Un fuerte accidente vial se registró sobre la Calzada Zavaleta en la capital del estado de Puebla, donde al menos seis autos presentaron daños materiales y siete personas resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el cruce con la 25 poniente y calle Fresnos, donde una camioneta colisionó a otros que estaban estacionados.

Al punto arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla para acordonar la zona frente a un negocio de artículos para fiestas 'La Concordia'.

De acuerdo a Protección Civil, una conductora intentó evadir a un menor en bicicleta, lo que provocó la colisión.

Accidente múltiple en Calzada Zavaleta de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

Minutos después, arribaron ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y de Protección Civil para brindar atención prehospitalaria a las siete personas lesionadas.

Además, aseguradoras llegaron al sitio para realizar los trámites necesarios para la reparación de los daños.

🚨 En Calzada Zavaleta, el @Gob_Puebla atendió una carambola con 6 vehículos involucrados y 7 personas lesionadas. El incidente se originó cuando presuntamente la conductora de vehículo intentó evadir a un menor en bicicleta, lo que provocó la colisión.



🩺 En coordinación con… pic.twitter.com/YYHsfD58WD — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 12, 2026

La zona permanece acordonada por elementos de seguridad mientras concluyen las diligencias de los peritos correspondientes.

Derivado a este accidente se registra tráfico lento en la Calzada Zavaleta casi llegando a la Recta a Cholula, por lo que se recomienda tener en cuenta sus tiempos de traslados si circularán sobre esta avenida.

Carambola en Calzada Zavaleta de Puebla deja tráfico lento. Foto: Alberto Tejeda

Se sabe que metros atrás otros vehículo habría protagonizado un accidente en donde el vehículo atravesó el camellón y terminó atorado con dirección al Boulevard Atlixco.

Derivado a estos hechos, las autoridades viales hacen un llamado a los conductores para que circulen con limites de velocidad establecidos en cada vialidad, además, piden que extremen precauciones en la zona para prevenir otro incidente.

Con información de N+

MCS