Gala Montes Se Rapa Tras Salir de La Casa de los Famosos y Envía Duro Mensaje

La actriz Gala Montes sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de imagen tras su breve participación en La Casa de los Famosos México 2026.

La también cantante reapareció en redes sociales con un costado de la cabeza rapado y aprovechó sus publicaciones para compartir un mensaje relacionado con 'su novio', el boxeador Ryan García.

A través de sus historias de Instagram, la villana de “Vivir de amor” mostró que se encuentra en Los Ángeles, California. En algunas publicaciones aparece con gorra mientras se traslada en automóvil y también abrió una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores.

Foto: @galamontes

Fue durante esta dinámica cuando mostró su nuevo look. Gala dejó ver el cambio en su cabello, con uno de los costados de la cabeza rapado, una imagen que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Durante sus videos, Montes también habló sobre la pelea de Ryan García y pidió que no la molestaran durante el evento, pues aseguró que estaría presente para apoyarlo.

"Neta hoy sí no me estén molestando, porque hoy pelea mi novio Ryan García, pero yo voy a estar ahí. Te amo", expresó.

Gala Montes había sorprendido el pasado fin de semana al ingresar nuevamente a La Casa de los Famosos México. Su participación, sin embargo, fue breve, ya que dos días después, el martes 8 de septiembre, se anunció su salida del reality.

La actriz permaneció unas horas dentro del programa antes de retomar sus actividades fuera de la casa y continuar compartiendo contenido con sus seguidores a través de redes sociales.