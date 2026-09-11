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Pink Rompe el Silencio sobre su Polémica con Macklemore y su Apoyo a Palestina

Pink explica en Instagram por qué compartió la publicación contra Macklemore y aclara su postura sobre Israel, Hamás y Palestina

pink-responde-macklemore-criticas-israel-palestinaFoto: Getty Images

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Después de críticas por un repost sobre Macklemore, Pink aclara: "Nací judía, pero no hablo por Israel. Hamás es terrorista, los palestinos merecen un futuro digno".

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