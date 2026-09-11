Pink Rompe el Silencio sobre su Polémica con Macklemore y su Apoyo a Palestina

Después de una semana de señalamientos y silencio público, Pink decidió hablar. La cantante publicó un mensaje en Instagram para explicar qué pensaba realmente cuando compartió una publicación que desató una controversia con Macklemore, y para aclarar cuál es su postura frente al conflicto entre Israel y Palestina.

Todo comenzó el domingo, cuando Pink compartió en sus redes una publicación ajena sobre la actuación de Macklemore durante el concierto de Ed Sheeran.

El rapero había subido al escenario con una kufiya, interpretó su tema "Hind's Hall" con imágenes de Gaza proyectadas de fondo, y le dijo a las cerca de 80 mil personas presentes que quienes viven en Gaza y Cisjordania no habían sido olvidados.

El repost de Pink incluía críticas hacia la postura de Macklemore, pero con palabras que, según ella misma reconoció, no fueron suyas.

Las reacciones fueron avasalladoras y Pink recibió numerosas críticas por compartir esa publicación.

La cantante comenzó su mensaje reconociendo su parte de responsabilidad en cómo manejó el momento:

"Compartir una publicación no es una declaración, y un meme no es tener carácter. Las redes sociales nos vuelven a todos superficiales y rápidos, y todos lo sabemos. Pero prefiero que no estén de acuerdo conmigo por lo que dije a que me odien por lo que escribió otra persona", dijo.

Uno de los puntos centrales del mensaje fue su rechazo a que se le atribuyeran creencias que nunca expresó, solo por su origen:

"Nací judía. No lo elegí, y nunca lo he ocultado. Y esta semana mucha gente decidió lo que creo sin preguntarme, sin comprobar nada de lo que he dicho o hecho, porque, al parecer, una publicación compartida y la palabra 'judío' bastaron para dar por hecho lo que pensaba."

Pink fue enfática en que su mensaje no representa a ningún gobierno:

"Por supuesto que no hablo en nombre de Israel ni de ningún gobierno. Nunca lo he hecho. Lo que dije en octubre de 2023 sigue siendo exactamente lo que creo: Hamás es una organización terrorista. Los palestinos merecen un futuro que honre su humanidad y sus aspiraciones. Proteger la vida inocente es lo primero, en todas partes, y nadie debería celebrar la muerte de un niño. El hijo de nadie."

La intérprete recordó además su labor como embajadora de UNICEF durante la última década, un trabajo que, según relató, la llevó directamente a convivir con niños afectados por la guerra en ambos lados de la frontera:

"He dedicado una década a ser embajador de UNICEF para niños que no eligieron el país ni la guerra en la que nacieron, y he llorado la muerte de cada uno de ellos, a ambos lados de la frontera. No lo hice desde detrás de una pantalla; fui a ver a esos niños y los abracé."

Fue clara al señalar que no piensa profundizar en el tema desde una red social:

"No voy a debatir una guerra compleja en un pie de foto de Instagram, ni voy a repetir el eslogan de nadie para recuperar seguidores."

La artista resumió su petición en un solo punto que publicó en los comentarios de su publicación: que ninguna familia, de ningún lado, tenga que sentir miedo por lo que es.

Hasta el momento, Macklemore no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Pink.

DSB