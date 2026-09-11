A.B. Quintanilla Demanda a su Hermana Suzette por Herencia de Selena: Pide 1 Millón de Dólares

A.B. Quintanilla llevó a los tribunales la disputa familiar por el legado de Selena Quintanilla.

El productor musical y fundador de los Kumbia Kings presentó una demanda contra su hermana Suzette el jueves, reclamando más de un millón de dólares que considera le corresponden del patrimonio de la cantante.

Según el documento legal al que tuvo acceso TMZ, A.B. sostiene que tras el asesinato de Selena a manos de Yolanda Saldívar en 1995, él, Suzette, la madre de ambos,Marcella Quintanilla, y el viudo de la cantante, Christopher Pérez, firmaron un acuerdo del que él es "parte y beneficiario" designado.

El músico argumenta que el conflicto se agravó después de que Suzette fundara Q Productions en 2025, la entidad a través de la cual se manejan los asuntos de entretenimiento, derechos de propiedad intelectual, iniciativas comerciales y el legado de Selena, y que al asumir el cargo de directora ejecutiva, habría ejercido "control funcional" sobre esos negocios.

En la demanda, A.B. asegura tener derecho a una porción de las ganancias netas derivadas de esas propiedades, cifra que, según su reclamo, supera el millón de dólares, y exige además una rendición de cuentas completa.

Afirma que, pese a sus solicitudes, Suzette se ha negado hasta ahora a pagarle. Ninguna de las partes ha dado declaraciones públicas sobre el proceso.

El conflicto inició luego de que a principios de septiembre, A.B. cuestionara públicamente a su hermana en redes sociales por la forma en que administra el patrimonio de Selena.