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A.B. Quintanilla Demanda a su Hermana Suzette por Herencia de Selena: Pide 1 Millón de Dólares

A.B. Quintanilla acusa a su hermana de haber ejercido "control funcional" del patrimonio de Selena y le exige que rinda cuentas

ab-quintanilla-demanda-suzette-herencia-selena-millon-dolaresA. B. Quintanilla exige rendición de cuentas a Suzette. Foto: Getty Images

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El conflicto familiar por el patrimonio de Selena se intensifica: A.B. Quintanilla acusa a Suzette de manejar el legado sin rendir cuentas. ¿Habrá reconciliación?

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