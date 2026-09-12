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Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Chávez vs Chávez

Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos una serie y unos documentales para que puedas disfrutar en casa

Julio César ChávezJulio César Chávez durante conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro

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