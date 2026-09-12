Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Chávez vs Chávez

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

El Señor de los Cielos. Comenzamos con la temporada 10 de esta serie sobre Aurelio Casillas, en la que regresa dispuesto a todo: más poder, más territorio y un control absoluto.

Chávez vs Chávez. Seguimos con esta serie documental original de ViX producida por N+ Docs que retrata el ascenso, cima, caída y resurrección del último ídolo nacional a partir de su propio testimonio íntimo.

La serie consta de cinco episodios en los que se reconstruye a través de un relato confesional de los diferentes Julio César Chávez, su mayor combate: contra él mismo.

Por último, un documental de N+ Focus: Los últimos días del carbón en México.

México se comprometió a erradicar el carbón como fuente de energía, pero no hay fechas ni planes concretos. En Coahuila, donde operan dos carboeléctricas, la minería sostiene a cientos de familias, pero también corrupción y enfermedades laborales.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, La Casa de los Famosos, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

Con información de ViX.

LECQ