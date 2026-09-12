Hallan Muerto al 'Maquillista de las Estrellas' Tras ser Reportado Como Desaparecido

Jancarlo Coello Rubio, conocido en el mundo del entretenimiento como Jan Coello o “El Maquillista de las Estrellas”, murió a los 33 años, luego de ser reportado como desaparecido, según confirmaron autoridades en Ecuador.

El maquillista, quien tenía más de 10 mil seguidores en sus redes sociales y que colaboró con presentadores, actores y otras personalidades de medios como Ecuavisa, agencias de publicidad, entre otras, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de septiembre.