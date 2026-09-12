Hallan Muerto al 'Maquillista de las Estrellas' Tras ser Reportado Como Desaparecido
Había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de septiembre; familiares y amigos compartieron su ficha de búsqueda
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Había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de septiembre; familiares y amigos compartieron su ficha de búsqueda
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Jancarlo Coello Rubio, conocido en el mundo del entretenimiento como Jan Coello o “El Maquillista de las Estrellas”, murió a los 33 años, luego de ser reportado como desaparecido, según confirmaron autoridades en Ecuador.
El maquillista, quien tenía más de 10 mil seguidores en sus redes sociales y que colaboró con presentadores, actores y otras personalidades de medios como Ecuavisa, agencias de publicidad, entre otras, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de septiembre.
Fueron las autoridades quienes confirmaron la tragedia. Jan Coello murió atropellado durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, cerca de las 3:40 de la mañana, cuando transitaba sobre la avenida Benjamín Carrión, ubicada al norte de la ciudad.
Testigos señalaron que habrían visto al maquillista presuntamente desorientado antes de que intentara cruzar la avenida y fuera arrollado por un vehículo.
De acuerdo con los reportes, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad y agentes de la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar auxilio a una persona que había sido víctima de atropellamiento.
Horas después, la víctima fue identificada como Jancarlo Coello Rubio.
La Asociación Silueta X solicitó una investigación penal y que no se descarte prematuramente ninguna línea de investigación, para determinar si Coello fue víctima de algún delito antes del atropellamiento.
Personalidades del espectáculo ecuatoriano lamentaron el fallecimiento del joven de 33 años y se dijeron consternados por la noticia, al considerarlo como un hombre lleno de talento y sueños por delante.