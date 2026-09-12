Entretenimiento

Hallan Muerto al 'Maquillista de las Estrellas' Tras ser Reportado Como Desaparecido

Había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de septiembre; familiares y amigos compartieron su ficha de búsqueda

Foto de archivo. Muestra a estilistas durante una pasarela.Archivo. Vista general de la conferencia de moda y belleza Simply Stylist. (Foto de Donald Traill/Invision/AP)

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