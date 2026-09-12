Seguridad

Robo de Auto Desata Persecución en Puebla; Un Sujeto se Escapó por el Drenaje

Dos hombres fueron detenidos y otro más logró huir luego de ser interceptados por policías de Cuautlancingo en la Vía Atlixcáyotl

Jorge 'N' detenido tras persecución en Puebla.Jorge 'N' detenido por detentar un vehículo con reporte de robo en Puebla. Foto: SSC Cuautlancingo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Policías de Cuautlancingo persiguen a vehículo con reporte de robo y logran captura de dos hombres en la Vía Atlixcáyotl.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+