Robo de Auto Desata Persecución en Puebla; Un Sujeto se Escapó por el Drenaje

Luego del reporte de robo de una unidad, se registró una persecución entre presuntos delincuentes y policías de Cuautlancingo sobre el Periférico Ecológico de Puebla, la cual culminó con la detención de un hombre y el aseguramiento de la unidad.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando recibieron la alerta por parte de la cabina central; De acuerdo a los datos compartidos, la unidad previamente robada circulaba sobre el Periférico Ecológico a la altura del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5).

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) desplegaron un operativo de seguimiento luego de diversas actualizaciones sobre su ubicación.

Momentos después, el vehículo color blanco con placas de circulación del estado de Puebla fue localizado a la altura de Ciudad Judicial.

Los oficiales le marcaron el alto al conductor; sin embargo, éste hizo caso omiso a las indicaciones, por lo que se inició una persecución que culminó metros adelante, a la altura de Vía Atlixcáyotl.

De acuerdo a las autoridades, habían tres hombres abordo del automóvil, pero al momento de la intervención uno de los ocupantes descendió de la unidad y emprendió su huida; para que los oficiales no le dieran alcance, el masculino ingresó a una zona de drenaje por donde logró escapar.

Mientras tanto, en el lugar se logró detener al conductor del vehículo, mientras que otros elementos lograron asegurar al segundo ocupante que viajaba en la parte trasera de la unidad, el cual solo fue puesto a disposición del Juez Cívico.

Jorge 'N' de 27 años de edad, quien conducía la unidad, también quedó a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley por detentar un vehículo con reporte de robo.

Asimismo, el automóvil fue resguardado para que posteriormente sea entregado a su dueño, una vez culmine el protocolo correspondiente.

Con información de N+

MCS