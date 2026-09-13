Accidente en la México-Puebla Deja Coche Volcado y en Llamas

Una noche de tránsito vial pesado se vivió en la México-Puebla, a la altura de Eje 10, pues luego de un accidente, un coche quedó volcado y envuelto en llamas, por lo que elementos de emergencia tuvieron que acudir al lugar y cerrar parcialmente la circulación.

A través de redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos del incendio, así como de las labores de los elementos de bomberos y Protección Civil.

En algunas grabaciones se puede escuchar el impacto de los automovilistas por la altura de las llamas, así como la tensión por parte de otras personas que buscaban salir de la zona rápidamente.

El incidente se registró en los carriles con dirección a Chalco.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hubo decesos, número de lesionados, ni las causas del incendio.